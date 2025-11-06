AVG offre antivirus pluripremiato e VPN illimitata con il 60% di sconto

Il web ormai è diventato un posto dove non si può più stare tranquilli: i rischi sono tanti e per navigare in sicurezza servono le giuste precauzioni. Una di queste è dotarsi di un buon software di cybersecurity, che possa rilevare e bloccare malware, phishing e tracking delle proprie attività online. AVG Ultimate fa esattamente tutto questo.

Si tratta di un pacchetto che al suo interno include tutti gli strumenti di sicurezza sviluppati da AVG, come il sistema antivirus e la VPN illimitata. Il servizio in questione ora è in sconto del 60% al prezzo di 51,99€ invece di 129,99€ per un anno di utilizzo, senza alcun vincolo di rinnovo e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue funzionalità.

Cosa include il bundle di sicurezza firmato AVG

AVG Ultimate include:

Sistema di blocco virus e malware ;

; Protezione contro i ransomware ;

; Verifica sicurezza reti WiFi ;

; Sistema per la protezione contro i pericoli di siti web contraffatti e non sicuri ;

; Protezione contro i siti di phishing.

Oltre a questo, mette a disposizione una VPN illimitata e sicura, oltre a vari altri strumenti che accrescono ancora di più il suo valore. Ci riferiamo ad AVG TuneUP, tool che ottimizza lo spazio di archiviazione e le prestazioni del PC, e AVG AntiTrack, che impedisce agli inserzionisti di monitorare l’utente durante la connessione.

Questo strumento è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea (sono compatibili PC Windows, Mac, Android e iOS). Per accedere alla promozione basta andare sul sito di AVG.