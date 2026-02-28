AVG per la cybersicurezza: 60% di sconto sui piani Internet Security e Ultimate

Sul fronte della cybersecurity, una delle offerte in corso più interessanti ha per protagonisti i piani Internet Security e Ultimate di AVG, pacchetti studiati per migliorare la sicurezza, le prestazioni e la privacy online di clienti privati e aziende. In questi giorni entrambe le soluzioni godono di uno sconto del 60%, con prezzi a partire da 39,99 euro (licenza annuale).

Ecco una rapida panoramica dell’offerta che permette di risparmiare il 60% su AVG Internet Security e AVG Ultimate (l’offerta è valida per un periodo di tempo limitato):

Internet Security: 39,99 euro per il primo anno invece di 99,99 euro

per il primo anno invece di 99,99 euro Ultimate: 55,99 euro per il primo anno invece di 139,99 euro

Sia Internet Security che Ultimate di AVG beneficiano inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Protezione avanzata

Una protezione antivirus pluripremiata, una protezione dalle truffe online, una protezione dagli hacker: è quanto consente di ottenere Internet Security, pacchetto che si basa su una tecnologia proattiva con al centro l’intelligenza artificiale, in grado di riconoscere in modo tempestivo eventuali frammenti di virus e malware. Ciò permette di rendere il proprio computer maggiormente resiliente alle minacce online di oggi e di domani, a tutto vantaggio della sicurezza dei propri file e dei propri dati personali.

A differenza dell’antivirus gratuito, il pacchetto di cybersecurity di AVG aggiunge la protezione dalle truffe online dei siti web, una difesa avanzata da possibili attacchi hacker e un servizio clienti sempre attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, durante tutto l’anno.

E per alzare ulteriormente l’asticella, AVG mette in campo il pacchetto Ultimate, in grado di restituire una protezione antivirus multi-dispositivo, una VPN per connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche in modo sicuro e una suite di strumenti per l’ottimizzazione delle prestazioni del computer.