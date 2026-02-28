 AVG per la cybersicurezza: 60% di sconto sui piani Internet Security e Ultimate
I pacchetti per la cybesecurity di AVG sono in offerta speciale: ecco i dettagli dell'ultima promozione in corso.
Sul fronte della cybersecurity, una delle offerte in corso più interessanti ha per protagonisti i piani Internet Security e Ultimate di AVG, pacchetti studiati per migliorare la sicurezza, le prestazioni e la privacy online di clienti privati e aziende. In questi giorni entrambe le soluzioni godono di uno sconto del 60%, con prezzi a partire da 39,99 euro (licenza annuale).

Ecco una rapida panoramica dell’offerta che permette di risparmiare il 60% su AVG Internet Security e AVG Ultimate (l’offerta è valida per un periodo di tempo limitato):

  • Internet Security: 39,99 euro per il primo anno invece di 99,99 euro
  • Ultimate: 55,99 euro per il primo anno invece di 139,99 euro

Sia Internet Security che Ultimate di AVG beneficiano inoltre della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Protezione avanzata

Una protezione antivirus pluripremiata, una protezione dalle truffe online, una protezione dagli hacker: è quanto consente di ottenere Internet Security, pacchetto che si basa su una tecnologia proattiva con al centro l’intelligenza artificiale, in grado di riconoscere in modo tempestivo eventuali frammenti di virus e malware. Ciò permette di rendere il proprio computer maggiormente resiliente alle minacce online di oggi e di domani, a tutto vantaggio della sicurezza dei propri file e dei propri dati personali.

A differenza dell’antivirus gratuito, il pacchetto di cybersecurity di AVG aggiunge la protezione dalle truffe online dei siti web, una difesa avanzata da possibili attacchi hacker e un servizio clienti sempre attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, durante tutto l’anno.

E per alzare ulteriormente l’asticella, AVG mette in campo il pacchetto Ultimate, in grado di restituire una protezione antivirus multi-dispositivo, una VPN per connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche in modo sicuro e una suite di strumenti per l’ottimizzazione delle prestazioni del computer.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 feb 2026

28 feb 2026
