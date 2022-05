Avira Antivirus Pro, la miglior protezione sul mercato, a meno di 35€

Avira Antivirus Pro è una delle migliori soluzioni offerte dal mercato per coniugare prestazioni e sicurezza totale. Adesso può essere tuo in offerta ad un prezzo speciale, dandoti la possibilità di scegliere tra differenti piani tariffari modellabili a seconda delle tue esigenze.

Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e usufruire comunque di una garanzia di rimborso di 60 giorni dalla data di acquisto.

Avira Antivirus Pro, perché è la protezione consigliata dagli esperti

Acquistando una licenza di Avira Antivirus Pro puoi avere subito protezione web da oltre 25 milioni di siti infetti bloccati ogni mese, con 8 milioni di attacchi di phishing e 1.4 milioni di ransomware sventati regolarmente.

Merito di una tecnologia pluripremiata utilizzata da oltre 500 milioni di utenti e aziende Fortune 500: Avira Antivirus ha vinto numerosi premi da parte della stampa specializzata, che ne testimoniano l’alto livello di qualità e sicurezza.

Il tutto è accompagnato da una interfaccia intuitiva e ricca di funzioni. Le parole chiave sono infatti flessibilità e sicurezza. L’interfaccia utente ti permette di avere sia il controllo della sicurezza, sia la possibilità di automatizzare ogni attività. Inoltre, l’antivirus si installa con due soli clic e puoi effettuare la scansione con un solo pulsante. Oppure lasciare che sia il sistema ad occuparsene in automatico.

La protezione di Avira Antivirus Pro riguarda in particolar modo anche la tua identità digitale. I dati della tua carta di credito e le password sono protette da qualsiasi attacco informatico per fare acquisti in sicurezza. Non preoccuparti inoltre dei download, perché Avira scansiona file scaricati, torrent e servizi di archiviazione cloud alla ricerca di eventuali malware.

Infine, sia che utilizzi un servizio di posta elettronica sul web come Gmail o un client come Outlook, l’antivirus ti proteggerà sempre da tutte le possibili minacce come spam, phishing e allegati infetti.

Approfitta dunque di questa promozione per acquistare Avira Antivirus Pro a prezzi eccezionali scegliendo il piano tariffario e il numero di dispositivi da proteggere più adatto alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.