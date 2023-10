Avira: protezione totale e navigazione sicura su PC e mobile

Su internet è possibile imbattersi facilmente in minacce come virus, malware o spyware. Proprio per questo è essenziale installare sul proprio dispositivo un antivirus sicuro ed efficace. Uno dei migliori software in circolazione è senza dubbio Avira. La sua versione gratuita, Avira Free Security, offre una gamma di servizi che proteggono il tuo dispositivo da ogni minaccia, comprese le vulnerabilità, software obsoleti o password deboli. Inoltre, potrai utilizzare senza preoccupazioni il tuo servizio di home banking, giocare online ed effettuare acquisti in tutta sicurezza. Anche la tua privacy, sarà al sicuro, poiché il servizio non condivide i dati degli utenti con terzi, mantenendo la tua navigazione sempre invisibile ai tracker. Infine, questo antivirus è un ottimo aiuto anche per velocizzare il proprio dispositivo. Grazie al suo anti-ransomware integrato, questo antivirus accelera i tempi di avvio del PC, prolunga la durata della batteria ed elimina i file spazzatura, il tutto gratuitamente.

Avira Internet Security e Avira Prime: protezione completa per PC e dispositivi mobile

Con il pacchetto Avira Internet Security avrai a disposizione diversi servizi, come ad esempio il blocco automatico e in tempo reale delle minacce online. Inoltre, puoi creare e salvare password sicure, aggiornare software e driver e bloccare annunci fastidiosi e web tracker, il tutto in modo completamente automatico. Acquistando il piano annuale di Avira Internet Security potrai inoltre risparmiare il 60% per i primi 12 mesi, pagando 26,95 euro, anziché 44,95 euro. Se invece preferisci il pagamento mensile, il costo è di soli 4,95 euro al mese.

Se invece vuoi proteggere tutti i computer e dispositivi di casa, puoi optare per il piano Avira Prime. Oltre a proteggerti da malware e generare password sicure, questo piano offre molto di più. Potrai infatti navigare in modo sicuro grazie alla VPN illimitata, effettuare sempre acquisti sicuri e proteggerti dai furti di identità online. Infine, grazie ad Avira System Speedup puoi dire addio a file spazzatura e ai PC lenti. Il piano annuale Avira Prime (per 5 dispositivi) ti permette di risparmiare il 57% per i primi 12 mesi, pagando 59,95 euro, anziché 104,95 euro (il prezzo del pagamento mensile è invece di 9,95 euro al mese). Per proteggere il tuo smartphone e tablet puoi installare l’app gratuita Avira per Android o iOS.

Nessuna delle due offerte ti ha soddisfatto e preferisci tornare al piano gratuito? Bene, questo antivirus ti offre la garanzia di rimborso gratuito entro 14 giorni per gli abbonamenti mensili e di 60 giorni per quelli annuali. Prova Avira antivirus, la migliore soluzione per proteggerti da ogni minaccia e per avere un dispositivo sempre veloce ed efficace.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.