AVM Fritz!Box 6850 al prezzo più basso di sempre!

Siete alla ricerca di un ottimo router che vi permetta di usare sia la linea ADLS che la rete mobile LTE? Potete acquistare l’ottimo router AVM Fritz!Box 6850 di AVM, sfruttando l’offerta di Amazon. Il gigante dell’e-commerce propone il dispositivo al prezzo di 155,99 euro con uno sconto del 22% sul prezzo di listino.

AVM Fritz!Box 6850, top router in sconto

Questo modello si differenzia dagli altri FRITZ!Box grazie al modulo LTE integrato, che permette di inserire una scheda SIM e utilizzare la connessione dati 4G per navigare. Il design rimane lo stesso degli altri dispositivi dell’azienda, nulla di diverso rispetto, ad esempio, al celebre 7590, se non fosse per le antenne sul retro, indispensabili per una connessione LTE stabile.

Il FRITZ!Box 6850 sfrutta la tecnologia 4×4 multi-user-mimo 866 per WiFi veloce a 5GHz e 2.4GHz contemporaneamente. Può gestire reti 3G e 4G LTE garantendo una velocità di punta di 150 Mbit/s, ma è possibile sfruttare il dispositivo anche come router DSL, tramite le porte sul retro.

Grazie all’intuitivo software integrato FRITZ! OS è possibile impostare con facilità una lunga serie di funzioni, creare server multimediali, NAS e gestire gli apparati domotici di casa. All’interno della confezione è anche incluso un comodo cavo Ethernet LAN da 1.5 metri, le antenne per la connessione LTE e una pratica guida all’installazione. Chiaramente per sfruttare la connessione 4G è necessario contattare un operatore e dotarsi di una SIM con un piano dati attivo.

AWM mette in offerta il modem router 4G FRITZ!Box 6850 LTE a 155,99 euro, il prezzo si abbassa del 22% per un risparmio di circa 44 euro. Attualmente è uno dei più bassi di sempre per questo dispositivo!