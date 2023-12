I vantaggi del set FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN con Wi-Fi 6

Grazie al set FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN, disponibile anche su Amazon, è possibile estendere la portata della propria rete locale, in modo facile e sicuro, senza rinunciare ai vantaggi della tecnologia Wi-Fi 6 e scegliendo, dove possibile, il collegamento tramite porta LAN gigabit. Garantisce velocità fino a 1.200 Mbit/s sulla linea elettrica esistente e il supporto a MIMO 2 x 2 per connessioni stabili, senza alcun compromesso in termini di banda e con un’attenzione particolare al risparmio energetico.

Come funziona il set FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN

È la soluzione ideale per scenari come quelli che vedono sempre più device attivi nelle nostre case: dagli smartphone ai tablet, dalle TV alle console, senza dimenticare i computer e gli impianti della smart home. Adatta a streaming multimediale in 4K o connessioni NAS, arriva senza difficoltà in ogni angolo dell’abitazione.

Come funziona? FRITZ!Powerline 1240 AX va inserito nella presa di corrente, mentre il FRITZ!Powerline 1210, incluso nel set, si collega al FRITZ!Box tramite cavo LAN. Compatibile con la rete Mesh del FRITZ!Box, impiega la crittografia AES a 128-bit per la sicurezza dei dati. Il processo di configurazione iniziale è semplice e immediato, come da tradizione AVM. Questo un riepilogo delle caratteristiche più importanti.

estensione della rete locale con Wi-Fi Mesh tramite la linea elettrica;

powerline gigabit fino a 1.200 Mbit/s;

Wi-Fi 6 (wireless AX) fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz);

adatto a scenari complessi come streaming 4K in parallelo su una rete locale con connessione Internet veloce e molti dispositivi wireless utilizzati contemporaneamente;

in combinazione con un FRITZ!Box, vengono riuniti più punti di accesso in un’unica rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali, grazie alla tecnologia Mesh;

aumento della portata con MIMO 2 x 2 e sistema Diversity conformi allo standard HomePlug AV2;

due porte LAN gigabit per il collegamento di PC, Smart TV, sistemi multimediali NAS, Hi-Fi e console;

compatibilità con tutti i Powerline più diffusi sul mercato grazie allo standard HomePlug AV;

rete Wi-Fi sicura grazie a WPA3 (SAE) con modalità di transizione WPA2/3;

connessione semplice e sicura tramite pulsante (WPS);

crittografia sicura integrata con AES a 128-bit;

funzionamento a basso consumo energetico grazie alla gestione intelligente dell’energia per Powerline e rete Wi-Fi;

possibilità di aggiornamento anche tramite l’interfaccia utente del FRITZ!Box;

integrazione ottimale nella rete locale del FRITZ!Box con aggiornamento e controllo via browser Web;

interfaccia utente intuitiva per Microsoft Windows e macOS.

Come già anticipato, il set Fritz!Powerline 1240 AX di AVM è in vendita anche su Amazon. Per maggiori informazioni a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità integrate rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

