 AVVISTATO lo Xiaomi Redmi Note 14 5G a meno di 190€ con codice sconto
Xiaomi Redmi Note 14 5G è lo smartphone che realizza ogni sogno e ogni desiderio: da acquistare a questo prezzo è un affare.
Xiaomi Redmi Note 14 5G è lo smartphone che realizza ogni sogno e ogni desiderio: da acquistare a questo prezzo è un affare.

Smartphone che tra le mani realizza ogni sogno. Potrebbe essere questo il motto di Xiaomi Redmi Note 14 5G, il modello che non lascia niente al caso. Infatti non solo è bello e curato nei minimi particolari ma è anche veloce e potente, soprattutto in questa configurazione da 8+256GB di memoria. Non perdere tempo e collegati su eBay dove usando il codice XIAOMIAUG25 risparmi il 20%. In questo modo lo acquisti nel colore che più preferisci a soli 183,20 euro invece di 229 euro. 

Xiaomi Redmi Note 14 5G è uno smartphone che non lascia una singola caratteristica al caso. Questo modello è ideale se vuoi spendere poco ma avere tra le mani un telefono che sia al passo con i tempi. Lentezza e obsolescenza sono due paure che non appartengono a questo modello dato che vanta al suo interno un processore Dimensity 7025-Ultra sapientemente abbinato a ben 8GB di RAM e 256GB di memoria per permetterti di fare tutto ciò che vuoi. È disponibile in diverse colorazioni e con il suo design moderno e lineare è un gioiello anche per gli occhi.

Tutto il suo splendore viene reso realtà su un display da 6,67 pollici AMOLED dai colori intensi, qualità 2400x1800p e refresh rate da 120Hz. Ciò significa che non solo brilla di luce propria ma è anche dotato di una fluidità eccellente per goderti applicazioni così come streaming e gaming mobile senza alcuna difficoltà. Non viene lasciato da parte neanche il comparto fotografico grazie a una tripla fotocamera posteriore dotata di obiettivo principale da 108MP per diventare un professionista di ogni scatto e video. La Selfie Cam? Sa il suo con 20MP a disposizione. E per concludere, connessione 5G e batteria che ti porta al giorno dopo grazie alla ricarica da 45W che impiega solo 57 minuti per raggiungere il 100%.

Tanti numeri per dirti che questo straordinario Xiaomi Redmi Note 14 5G è lo smartphone che stavi cercando. Collegati subito in pagina su eBay per usare il codice XIAOMIAUG25 e risparmiare il 20% al checkout. Mettilo in carrello a soli 183,20 euro invece di 229 euro.

Pubblicato il 22 ago 2025

22 ago 2025
