AWS e IA generativa: 230 milioni per le startup

Il programma Generative AI Accelerator di AWS si espande, mettendo a disposizione 230 milioni di dollari destinati a sostenere la crescita delle startup di tutto il mondo che operano nel territorio dell’IA generativa. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo delle soluzioni più innovative del settore.

Startup, unicorni e IA generativa: l’iniziativa di AWS

I fondatori delle 80 realtà selezionate avranno modo di partecipare a un’iniziativa dalla durata pari a 10 settimane, durante la quale mettere a punto strategie di go-to-market per le soluzioni proposte. Il percorso prenderà il via a Seattle nella prima settimana di ottobre, per arrivare poi a concludersi a dicembre, in occasione dell’evento re:Invent 2024 in scena a Las Vegas. Questi i vantaggi inclusi, stando al comunicato giunto in redazione.

Accesso a sessioni incentrate sullo sviluppo di competenze relative all’IA, all’ottimizzazione dello stack e alle strategie go-to-market;

fino a 1 milione di dollari in crediti AWS per sfruttare i servizi di calcolo, storage e database di AWS e i migliori acceleratori di ML (AWS Trainium e AWS Inferentia2) oltre ad altri servizi AWS;

mentorship commerciale e tecnica all’interno dei settori di riferimento;

opportunità di networking con esperti del settore.

È online la pagina con il modulo da compilare per sottoporre la candidatura della propria startup. Ci sarà tempo fino al 19 luglio. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, le parole di Matt Wood (vice president, Artificial Intelligence Products).