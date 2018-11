AWS presenta Amazon Comprehend Medical

Le capacità dell’infrastruttura AWS e le potenzialità del machine learning insieme per dar vita ad Amazon Comprehend Medical. È la nuova offerta del gruppo rivolta a coloro che operano nell’ambito dell’health care come medici, cliniche, ospedali, case farmaceutiche, ma anche a ricercatori e assicuratori. Un servizio in grado di analizzare dati medici non strutturati per estrarne le informazioni di maggior rilievo.

Amazon Comprehend Medical

I dati presi in esame possono riguardare diagnosi, trattamenti, modalità di somministrazione dei farmaci, sintomi e altro ancora. Per istruire i modelli sviluppati e metterli alla prova durante la fase di test sono state coinvolte realtà come il Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, che già impiega il sistema al fine di identificare chi è più adatto a partecipare a trial sperimentali di nuovi farmaci scansionando le cartelle di circa 500.000 pazienti. Altre realtà che già si stanno affidando alla soluzione sono Roche Diagnostics, PricewaterhouseCoopers e Deloitte. Così Matt Wood, General Manager della divisione Artificial Intelligence di Amazon Web Services, descrive il servizio sulle pagine del Wall Street Journal.

Siamo in grado di guardare all’interno del linguaggio medico in modo completamente automatizzato per identificare dettagli sui pazienti con un’accuratezza incredibilmente elevata.

Dunque, partendo dalla considerazione che la maggior parte di queste informazioni sono oggi archiviate e gestite sotto forma di testi non strutturati (referti, prescrizioni, trascrizioni delle visite, report degli esami ecc.), estrarne i dati più significativi può costituire un impegno oltremodo gravoso. È qui che entra in gioco il machine learning, occupandosi di svolgere il compito ricorrendo ad algoritmi in grado di analizzare un’enorme mole di documento in tempi ridotti.

Non è la prima iniziativa che avvicina il colosso di Jeff Bezos all’ambito medico: lo scorso anno si è parlato del team 1492 al lavoro sull’implementazione in Alexa di feature riguardanti l’health care, nei mesi scorsi Amazon ha siglato una partnership con Berkshire Hathaway e JPMorgan Chase per la creazione di una nuova azienda destinata a operare nel medesimo settore e in giugno ha annunciato l’acquisizione della farmacia online PillPack.

Implicazioni per la privacy

Trattandosi di dati sensibili, sorge inevitabilmente qualche timore legato alla privacy. A tal proposito Amazon Web Services afferma che le informazioni caricate dai clienti non saranno mai impiegate dal gruppo per alcuna finalità e che verranno protette mediante crittografia, lasciando nelle mani di questi ultimi le chiavi necessarie per la loro consultazione.