e-commerce: Axerve annuncia l'acquisizione di Vidra

Con l’obiettivo di espandere ulteriormente la propria offerta, proponendo una soluzione scalabile e sempre più personalizzabile, oggi Axerve annuncia in via ufficiale l’acquisizione di Vidra. Quest’ultima è una startup italiana fondata nel 2020 e specializzata nel fornire una piattaforma e-commerce multicanale.

Vidra è la nuova acquisizione di Axerve

Vidra semplifica, per le realtà di ogni settore, la creazione di uno store online completo, riducendo l’operazione a poco e semplici passaggi. I suoi strumenti integrano tutto ciò che è necessario per realizzare un sito Internet, per gestire ogni fase della vendita e della spedizione. Riportiamo di seguito il commento di Alessandro Bocca, CEO di Axerve, incluso nel comunicato stampa giunto in redazione.

In un momento di forte consolidamento e trasformazione del settore dei pagamenti digitali, le piccole imprese non hanno ancora espresso il proprio potenziale e rappresentano un segmento altamente strategico. Per incentivarli ed accompagnarli in questo percorso è cruciale fornirgli soluzioni intuitive e di facile utilizzo. Sfruttando la tecnologia di Vidra, ampliamo oggi la nostra offerta Ecommerce che già copre il target corporate. È un investimento importante, coerente con il nostro approccio e la nostra visione di rendere il digitale un’opportunità alla portata di tutti.

Attraverso l’acquisizione appena annunciata, Axerve potrà beneficiare di una tecnologia avanzata per l’ambito e-commerce. Tra le funzionalità integrate da Vidra e ancora non citate figurano la possibilità di generare coupon promozionali nonché di supportare le vendite attraverso diversi canali: Facebook, Instagram o Google Shopping solo per fare alcuni esempi. Ovviamente, non manca la gestione dei pagamenti online.

Ricordiamo in passato le partnership siglate con Shopify e Mastercard, con finalità del tutto simili.

