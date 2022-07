Shopify sposa Axerve: più scelta, più opzioni, più libertà

Axerve e Shopify hanno firmato un nuovo accordo di comune vantaggio destinato a generare vantaggi di sinergia dal rapporto tra i due sistemi: “L’integrazione di Axerve Payment Orchestra, in Shopify è un ulteriore passo per agevolare lo sviluppo dell’attività imprenditoriale dei merchant Shopify, non solo come gateway di pagamento che permette di accettare le carte dei principali circuiti nazionali e internazionali e sistemi alternativi come ad esempio Klarna, Amazon Pay, AliPay, ma anche come piattaforma di orchestrazione di pagamenti tra provider diversi“.

Grazie a questa partnership, i merchant attivi su Shopify avranno dunque ora nuove opportunità a disposizione: tutti i sistemi di pagamento offerti da Axerve saranno accessibili per consentire l’allestimento di un servizio quanto più completo e conveniente possibile tanto per chi vende, quanto per chi acquista.

Shopify e Axerve, partnership win-win

La “Payment Orchestra” di Axerve è un aggregatore di gateway di pagamento, ossia uno strumento pensato per facilitare, velocizzare ed organizzare più sistemi di pagamento in un solo riferimento. Un sistema intelligente, insomma, per offrire all’acquirente il miglior sistema di pagamento possibile in ogni momento e su ogni store:

Per una realtà imprenditoriale di qualsiasi tipologia o dimensione, ottimizzare i pagamenti è oggi più che mai fondamentale. Con l’ingresso di Axerve Payment Orchestra tra i sistemi di pagamento messi a disposizione da Shopify, offriamo ai nostri merchant un’ulteriore possibilità concreta per massimizzare le vendite e far crescere così il proprio business Paolo Picazio, responsabile dello sviluppo in Italia di Shopify

“L’offerta Axerve processa oltre 4 milioni di richieste al mese“, spiega il gruppo, “e con 250 metodi di pagamento alternativi disponibili e 20 acquirer consente di vendere in tutto il mondo e di anticipare tutte le esigenze e le tendenze in ambito di accettazione dei pagamenti“. Il vantaggio per Spotify, al tempo stesso, è evidente: una nuova ed ennesima possibilità di personalizzazione e diversificazione dei sistemi di pagamento a disposizione di coloro che si affidano a questo sistema per allestire le proprie vetrine online e per creare il miglior rapporto possibile con gli acquirenti. Per Axerve si tratta al tempo stesso di un ampliamento del proprio campo d’applicazione, potendo così meglio mettere a frutto quanto di buono fatto fin qui in ambito POS e pagamenti online.

Una piattaforma più ricca per chi vende, un maggior ventaglio di opzioni per chi acquista:

Flessibilità, intuitività e facile integrazione dei fornitori di servizi di pagamento sono solo alcuni dei vantaggi che fornisce Payment Orchestra™ al tuo business. La piattaforma integrata ti aiuta a risparmiare risorse e a ridurre notevolmente i costi.

L’ennesimo passo avanti per un mondo dell’e-commerce che, vedendo quotidianamente ampliarsi il perimetro dei prodotti e degli attori coinvolti, necessita di soluzioni sempre più competitive e di un ventaglio di scelta sempre più ampio, comodo e trasparente. Shopify e Axerve hanno voluto mettere insieme le proprie complementari peculiarità proprio a tal fine, creando un’alleanza win-win che potrà generare nuove vantaggiose esperienze di e-commerce per i consumatori.

