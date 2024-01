Axerve, per te zero canone con Easy POS a commissioni

Al giorno d’oggi i pagamenti con POS rappresentano un metodo di pagamento alternativo all’utilizzo dei contanti. Per coloro che hanno un’attività commerciale averne uno, dunque, è indispensabile per poter gestire al meglio i pagamenti dei clienti che acquistano un prodotto. Proprio per questo motivo, oggi abbiamo deciso di parlare di una soluzione che si contraddistingue grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Ci riferiamo al POS Axerve, un dispositivo dal design moderno ed elegante che ti consente di dare più stile al tuo business.

Perchè, dunque, scegliere il POS Axerve? La risposta è del tutto semplice dato che ti consente di risparmiare sui costi fissi. Non a caso, infatti, con POS Easy a commissioni paghi solamente l’1% di commissioni e nessun costo fisso. Non perdere altro tempo: se vuoi iniziare ad accettare pagamenti elettronici dei tuoi clienti non ti resta che procedere con la richiesta.

Easy POS a commissioni dà stile al tuo business

Oltre ad uno stile e a un design ricercato, Easy POS di Axerve ti permette di gestire al meglio i pagamenti dei tuoi clienti. Con un solo dispositivo puoi infatti avere accesso a davvero tanti vantaggi. Non a caso, Axerve ha pensato ad una soluzione che ti consente di semplificare la gestione della tua attività.

Con Easy POS a commissioni:

Accredito su qualsiasi conto corrente

SIM 4G con traffico dati incluso

Assistenza tecnica 7 giorni su 7

Nessun vincolo di permanenza

Come accennato, l’offerta POS Easy a commissioni ti dà la possibilità di pagare solamente l’1% di commissioni e nessun costo fisso. Inoltre, per il terminale Android PAX A920 Pro è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16€ (costo del terminale di 100 € + IVA). Che aspetti? Richiedi oggi POS Easy e usufruisci di tutti i servizi inclusi.

