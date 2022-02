Axerve: richiedi ora POS Easy e 4 mesi sono in regalo

I pagamenti digitali sono ormai diventati il principale strumento di pagamento in tutto il mondo e proprio per questo motivo, commercianti e negozi devono sempre disporre di tutti i dispositivi necessari per poterli accettare. In questo caso, si tratta ovviamente del POS, il quale molto spesso viene offerto a costi di commissione elevati. Axerve ha quindi deciso di proporre la sua offerta POS Easy, a commissioni completamente azzerate, POS incluso e ben 4 mesi di utilizzo gratuito del canone. Vediamo tutte le sue caratteristiche in questo articolo dedicato.

POS incluso, commissioni azzerate e 4 mesi a canone 0 con l’offerta Easy di Axerve

Per chi ancora non conoscesse Axerve, si tratta di un’azienda in grado di offrire un hub di pagamenti assolutamente completo e tra i primi in Italia. Chiunque potrà richiedere facilmente e online il POS con l’offerta Easy, decisamente vantaggiosa e flessibile.

Esistono infatti due differenti tariffe: la prima, dedicata agli esercenti con incassi fino a 10.000 euro l’anno, a 17 euro (+IVA) al mese, e la seconda, per gli esercenti con incassi fino a 30.000 euro l’anno, a 22 euro (+IVA) al mese. In entrambi i casi, i primi quattro mesi verranno sempre e comunque offerti gratuitamente da Axerve. In più, il POS di ultima generazione sarà incluso all’interno dell’offerta a titolo di noleggio e non ci saranno neppure costi aggiuntivi sull’eventuale disdetta.

Per poter approfittare dell’offerta, non servirà altro che iniziare la procedura di richiesta tramite il sito Web di Axerve, esibire tutti i documenti (personali e/o relativi alla propria azienda) richiesti in fase di registrazione, confermare di voler ricevere il POS direttamente a casa, firmare i contratti e inserire il codice 4EVERPOS, necessario per poter utilizzare il canone gratuito per 4 mesi.

Una volta ricevuto il POS a casa, potrà immediatamente essere utilizzato, poiché già attivo. Quest’ultimo avrà ovviamente una SIM inclusa e in grado di connettersi sempre all’operatore con migliore copertura sfruttando la antenne 4G integrate. In più, grazie al suo sistema operativo, sarà possibile controllare lo storico dei pagamenti, oppure richiedere assistenza ad un team di tecnici esperti disponibili 7 giorni su 7, dalle 7:30 alle 22:00 dal lunedì al sabato e la domenica e i festivi dalle 8:00 alle 20:00.