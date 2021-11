Axerve, il POS a zero commissioni: come funziona e tutti i vantaggi

Chi possiede un'attività commerciale può incrementare velocemente i propri incassi abilitando i pagamenti elettronici, qualsiasi sia la dimensione del business gestito: anche in Italia sono sempre di più i clienti disposti a pagare con la carta di credito o con il Bancomat qualsiasi tipo di servizio o prodotto e perdere questi clienti (facendosi trovare impreparati al momento del pagamento) può costare molto caro in termini di ricavi a fine anno.

Spesso per le piccole e medie imprese i costi e le commissioni dei terminali di pagamento sono troppo elevati, condizionando l'adozione dei pagamenti in digitale. Per fortuna è possibile puntare su soluzioni di incasso digitale molto convenienti come quelle offerte da Axerve, azienda che vanta già oltre 100.000 clienti, oltre 250 metodi di pagamento e un supporto dedicato.

Cos’è e a cosa serve Axerve

Axerve è il primo Hub dei Pagamenti in Italia e fa parte dell'ecosistema Fabrick. L'azienda si pone come obiettivo anticipare tutte le esigenze in ambito di accettazione dei pagamenti (sia fisici che digitali), aiutando i commercianti e le imprese a cogliere tutte le opportunità che i sistemi di pagamento innovativi generano in termini di servizi a valore aggiunto e di rafforzamento della relazione con il consumatore finale.

Se non abbiamo ancora scelto un POS per il nostro negozio o per la nostra attività può essere un buon momento per scegliere una delle soluzioni offerte da Axerve, adattabili a qualsiasi business. Con questa azienda è possibile scegliere infatti sia il POS a canone mensile con un offerta senza commissioni pensata per le piccole aziende che con il POS transano fino 30.000€.

Le carte accettate dal POS Axerve

Scegliendo un POS Axerve avremo la certezza di poter accettare i pagamenti da tutte le carte di credito o carte di debito (Bancomat) italiane ed estere, oltre a poter ricevere pagamenti tramite i sistemi e-wallet integrati sui moderni smartphone. Nello specifico è possibile accettare pagamenti dai seguenti sistemi:

VISA

VISA Electron

V-Pay

Mastercard

Cirrus/Maestro

PagoBANCOMAT

Apple Pay

Google Pay

Samsung Pay

Carte HYPE

Il POS Android PAX A910 presenta un design moderno ed elegante, pesa solo 410 grammi, permette di stampare lo scontrino e funziona anche contactless, con un'ampia superficie su cui appoggiare le carte compatibili o il retro dello smartphone (per i pagamenti in digitale tramite NFC e i servizi e-wallet abilitati).

Costi e commissioni del servizio

Per molti imprenditori è importante poter scegliere la migliore soluzione per i pagamenti digitali, unendo tariffe chiare e semplici con la possibilità di poter scegliere l'abbonamento migliore in base al tipo di business e al volume d'affari.

Promozione live

Utilizzando il codice promozionale “4EVERPOS” in fase d'iscrizione avremo diritto alla gratuità di 4 mesi di canone (17,00 € o 22,00 €) dell’Offerta Axerve Easy a canone, sottoscritta online su www.axerve.com/easy, entro le 23:59 del 31 dicembre 2021, tramite l’inserimento dello specifico codice Coupon nel processo di richiesta online dell’Offerta Axerve Easy alla voce “Coupon”, indipendentemente dalla tariffa scelta dall’utente in fase di richiesta online (17,00 € + IVA o 22,00 € + IVA).

È previsto il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 € per l’attivazione del servizio. La presente promozione è valida solo per l’offerta Easy a canone. La promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso e valida solo per nuovi clienti Axerve.

Al superamento della soglia di 30.000 € di transazioni annue, si applicherà una commissione del 1,5% sul solo transato POS eccedente. Il codice coupon non può essere monetizzato e non dà diritto a crediti. Axerve S.p.A. si riserva il diritto di modificare o revocare la presente promozione in ogni momento e senza preavviso. L’attivazione dell’Offerta Axerve Easy è soggetta all’approvazione di Banca Sella. Per tutte le condizioni relative ai servizi di Acquiring erogati da Banca Sella leggere attentamente i fogli informativi, disponibili alla sezione trasparenza. Le condizioni contrattuali ed economiche del prodotto POS Easy sono visualizzabili in fase di richiesta.

Quale offerta Axerve fa al caso tuo?

Attualmente Axerve offre ai suoi clienti due offerte, lasciando quindi piena libertà di scelta al cliente. Ogni offerta è pensata per rispondere a determinate esigenze in termini di pagamenti e di volumi d'affari: conviene quindi esaminare attentamente i costi e le commissioni previste per entrambe le offerte.

POS Easy a canone mensile

L'offerta POS Easy a canone mensile è pensata per piccole e medie attività che con il POS transato meno di 30.000€ l'anno con il POS.

Con quest'offerta infatti è possibile utilizzare il POS pagando un canone mensile di 17 € + IVA, ipotizzando incassi fino a 10.000 euro all’anno. Non sono previste commissioni sulle transazioni, così da poter incassare l'intera cifra. Nel canone è incluso il costo di gestione del POS, che di fatto è incluso nel prezzo finale.

Se si incassano cifre superiori (fino a 30.000€ all'anno) il costo dell'offerta è di 22€ + IVA; se il business va a gonfie vele e si incassano cifre superiori ai 30.000€ all'anno viene aggiunto un costo di commissione dell’1,5% + IVA per l’importo eccedente la soglia dei 30.000 €, da sommare al canone mensile di 22 € + IVA.

Tutti gli utenti che entro il 31/12/2021 nel processo di richiesta online dell’offerta Axerve Easy alla voce “Coupon” inserendo il codice 4EVERPOS, avranno diritto a 4 mesi di canone a costo 0 per l’offerta Axerve Easy a canone pagando solo i 16€ di costo di attivazione.

POS Easy a commissioni

L'offerta POS Easy a commissioni è pensata per tutti gli esercenti che utilizzano spesso il POS e che preferiscono avere una sola commissione fissa senza un canone da pagare. Questa offerta infatti non prevede canone mensile ma una commissione fissa dell'1% su ogni transazione, qualsiasi sia il volume d'affari gestito.

Con questa offerta è necessario acquistare il POS in un'unica soluzione, pagando solo 170€ + IVA, dopo aver attivato il POS è possibile anche effettuare pochissime operazioni all'anno, senza la necessità di dover pagare dei canoni per un prodotto utilizzato saltuariamente.

Come richiedere il POS

Siamo convinti della bontà delle offerte fornite da Axerve? In questo caso procedere con l'attivazione è davvero molto semplice! Portiamoci in una delle pagine linkate in alto (in base all'offerta scelta) e premiamo sul tasto Inizia la richiesta, così da accedere alla schermata riassuntiva dell'offerta scelta.

Nella nuova schermata scegliamo la categoria professionale a cui apparteniamo (Libero professionista o ditta individuale, Tutte le società (Sas, SS, Snc, Srl, Spa, etc.) o Bed & Breakfast occasionali (Senza P.IVA)) quindi clicchiamo su Acquista. Ora è sufficiente inserire i propri dati personali e le informazioni sulla partita IVA compilando tutti i campi richiesti.

Come funziona e come si usa il POS Easy di Axerve?

Il POS incluso con le offerte Axerve è davvero molto semplice da utilizzare e fornisce alcune funzionalità pensate per incrementare il successo del proprio business, oltre a garantire il perfetto funzionamento in qualsiasi parte dell'Italia.

Accrediti sul conto corrente

Axerva accredita le transazioni POS su qualsiasi conto corrente italiano, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all'incasso. Per poter utilizzare il servizio offerto da questa azienda non dobbiamo quindi aprire un conto corrente dedicato, ma possiamo benissimo sfruttare il conto corrente già attivo.

Dashboard myStore

Tra le caratteristiche più interessanti troviamo la dashboard online, ottima per tenere tutto sotto controllo e valutare l'andamento degli incassi di tipo digitale. L'interfaccia intuitiva e semplice permette di avere aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati tramite POS. Con la dashboard è possibile:

Monitorare le transazioni con il POS

Gestire i pagamenti

Visualizzare e scaricare le fatture

Integrare più prodotti Axerve (come il Cashin o Axerve Pay by Link)

Non dobbiamo più attendere l'estratto conto per poter valutare l'impatto dei pagamenti eseguiti tramite POS, visto che è possibile monitorare ogni aspetto in tempo reale, accedendo alla dashboard dedicata.

SIM multi-operatore inclusa

Il POS fornito da Axerve include una SIM che si connette automaticamente alla rete dati dell'operatore con la migliore copertura della zona in cui ti trovi. Per impostazione predefinita il POS utilizza la connessione LTE 4G, ma in caso di necessità passa automaticamente a connessioni con maggiore copertura (come per esempio GPRS), così da poter ricevere i pagamenti anche in zone dove la copertura è scarsa.

Questo POS con SIM multi-operatore rappresenta quindi la scelta ideale per le attività presenti in montagna o fuori dai centri abitati, senza dimenticare chi è in mobilità per lavoro (come per esempio Taxi o NCC). La SIM inclusa nel POS non presenta costi di chiamata e il traffico dati è compreso nei costi già previsti dalle due offerte.

Assistenza

Se abbiamo necessità di assistenza tecnica con il POS o con le transazioni è possibile beneficiare di un un team di tecnici esperti, che risponderà gratuitamente alle nostre domande o alle nostre richieste dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 22:00, la domenica e i festivi, dalle 8:00 alle 20:00.

Garanzia e manutenzione

Se puntiamo sull'offerta con il canone mensile la manutenzione e l'aggiornamento del POS sono inclusi nel prezzo. Puntando invece sull'offerta a commissioni (senza canone mensile) oltre alla garanzia del prodotto acquistato (12 mesi) è incluso il servizio di manutenzione con:

Supporto da remoto

Adeguamenti normativi gestibili con aggiornamenti software (fino a 36 mesi)

Assistenza sulla SIM (fino a 36 mesi)

In ogni caso avremo sempre la garanzia di poter utilizzare un POS moderno, semplice da utilizzare ma soprattutto sicuro, visto che riceve costantemente nuovi aggiornamenti e nuovi rilasci del sistema operativo (basato su Android).

Considerazioni conclusive

Per tutte le attività che non dispongono di un POS per i pagamenti i digitale, può essere il momento giusto per espandere il proprio business, fornendo ai clienti affezionati e ai nuovi clienti la possibilità di pagare con un POS comodo ed efficace come quello offerto dalla Axerve.

L'azienda permette di scegliere tra l'offerta a canone fisso senza commissioni (la migliore per chi già utilizza spesso il POS) sia un'offerta a canone zero con commissioni fisse (l'ideale per chi inizia ad utilizzare il POS per la prima volta e non ama pagare un canone fisso).

I prezzi di entrambe le offerte Axerve è altamente concorrenziale e, grazie alla dashboard integrata, è possibile controllare in tempo reale gli incassi POS e i costi di gestione dell'offerta scelta, così da tenere sotto controllo i guadagni e le spese.