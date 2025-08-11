Come modificare la personalità di ChatGPT con GPT-5?

OpenAI ha lanciato GPT-5, anche se non tutti ne sono entusiasti… Infatti, alcuni utenti preferiscono GPT-4o. Tra le novità più interessanti del nuovo modello di OpenAI, c’è la possibilità di personalizzare il carattere e il tono utilizzato.

GPT-5, ora si può scegliere il carattere e lo stile di ChatGPT

Con l’arrivo di GPT-5, ChatGPT offre opzioni di personalizzazione molto più ricche rispetto al passato. Si può scegliere il tema (chiaro, scuro, ecc.) e persino il colore della chat, così l’interfaccia riflette meglio i propri gusti o l’umore. Inoltre, si può decidere lo stile e il tono con cui il chatbot risponde.

Sono disponibili 5 registri preimpostati (per esempio: più formale, più amichevole, più creativo, più conciso, ecc.) che puoi selezionare in base a come vuoi che ChatGPT interagisca con te.

Predefinito: per un chatbot flessibile;

Cinico: per un chatbot critico e sarcastico;

Robot: per un chatbot efficiente e diretto;

Attento: per un chatbot premuroso e comprensivo;

Geek: per un chatbot curioso ed entusiasta.

In pratica, non solo è possibile cambiare come ChatGPT appare, ma anche come parla. Per mettere alla prova le diverse personalità, basta porre la stessa domanda.

Come modificare la personalità di ChatGPT?

Per modificare la personalità del chatbot, la procedura è molto semplice:

Cliccare sul proprio profilo in basso a sinistra dello schermo;

Quindi fare tap su Personalizza GPT;

Nella sezione Quale personalità deve adottare ChatGPT?, basta selezionare il chatbot che si preferisce al posto di Predefinito;

Salvare e chiudere la finestra.

Se nessuna delle personalità predefinite di ChatGPT è adatta, si può sempre crearne una propria selezionando le informazioni che si preferiscono nella sezione Quale tono o stile deve adottare ChatGPT?