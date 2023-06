Axerve, scegli Easy POS e hai 2 mesi di canone gratis

Vuoi avere un POS in grado di semplificare tutti i pagamenti dei tuoi clienti senza pagare inutile spese? Oggi puoi dare maggiore stile allo sviluppo del tuo business acquistando uno dei POS di Axerve: un grande esempio è il POS Android PAX A910 che si contraddistingue grazie al suo design compatto, moderno ed elegante. Scopriamo di più nell’articolo!

Essere proprietari di un’impresa o di una piccola attività commerciale richiede inevitabilmente che vengano seguite determinate regole per gestire al meglio le entrate di denaro. Axerve può essere dunque la scelta giusta sia per risparmiare che per gestire al meglio tutte le pratiche.

Come risparmiare con Axerve? Innanzitutto, puoi utilizzare il codice “EASYX2” per ottenere 2 mesi gratuiti di canone dell’offerta Easy, ma ricorda che l’offerta non è illimitata: avrai infatti tempo solamente fino al 30 giugno 2023 per poter utilizzare il coupon sconto. Inoltre, con l’offerta EASY a canone mensile paghi solamente un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni.

Il costo del canone è di 17 euro al mese, costo che può aumentare a 22 euro se con il tuo POS incassi fino a 30.000 euro. Tra i vantaggi anche l’opportunità di avere un POS sempre con te: ll POS include infatti una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore, non ci sono costi di chiamata e il traffico dati è compreso nel canone mensile. Ma anche la possibilità di avere l’accredito del transato POS su qualsiasi conto corrente italiano, senza necessità di dover aprire un conto corrente dedicato. Sei stanco di dover pagare canoni e altre inutili spese? Con POS Axerve Easy a canone non sarai più vincolato a pagare inutili costi sulle commissioni.

Che aspetti? Accedi subito al sito web dedicato e sottoscrivi l’offerta che più ritieni adatta alle tue esigenze!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.