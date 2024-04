Babbel migliora le capacità linguistiche: piano Lifetime a -60%

Lezioni, giochi e podcast creati da esperti in didattica sono solamente alcune delle attività offerte da Babbel per consentirti di imparare una nuova lingua in modo semplice e veloce. Non a caso, l’app di Babbel impiega un metodo collaudato che ti consente di memorizzare le parole più complesse ma non solo. Ripeterai il lessico al momento giusto fino a quando non inizierai a usarlo in modo naturale per prendere parte ad una conversazione con madrelingua.

Grazie ad una promozione limitata puoi acquistare il piano lifetime di Babbel con uno sconto del 60%: oggi il costo è dunque di soli 239,99 euro anziché 599,99. Parliamo pertanto della migliore offerta pensata da Babbel per gli utenti che, come te, vogliono imparare una lingua lontano dalle tradizionali aule. Approfitta subito dello sconto del 60% per avere direttamente sul tuo smartphone uno strumento economico. Per te oggi:

Accesso illimitato per sempre

Lezioni, giochi e podcast in 14 lingue

Pagamento unico

Babbel: migliora le tue capacità linguistiche

Se oggi hai deciso di leggere questo articolo, probabilmente sei alla ricerca di una soluzione per poter imparare le lingue senza dover frequentare un corso in frequenza. Utilizzare Babbel per migliorare le proprie conoscenze linguistiche offre inevitabilmente un gran numero di vantaggi.

Con in corsi in app per lo studio individuale puoi infatti fare esercizio con lezioni basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici; creare una routine di studio efficace e flessibile, adatta ai tuoi impegni e alle tue abitudini e, infine, trovare il tuo ritmo e imparare con corsi adeguati al tuo livello di conoscenza linguistica.

Con oltre 10 milioni di abbonamenti venduti. Babbel ha permesso al 92% degli utenti di migliorare le proprie capacità linguistiche in soli 2 mesi. Che aspetti? Con il 60% di sconto, non c’è momento migliore per imparare una nuova lingua!