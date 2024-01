Babbel: un nuovo metodo per l’apprendimento linguistico

In un mondo sempre più connesso, la capacità di parlare più lingue si è trasformata in una necessità. Babbel, con oltre 10 milioni di abbonamenti venduti, si è affermata come una delle piattaforme leader nell’apprendimento linguistico, offrendo corsi in numerose lingue tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese e indonesiano.

Babbel offre un’esperienza di apprendimento personalizzata e completa, ed è pensata per essere adatta ad ogni livello di conoscenza, da principiante ad avanzato. La piattaforma incoraggia l’immersione in una nuova cultura con attività diverse e motivanti. Gli studenti possono ampliare le loro conoscenze e memorizzare facilmente ciò che hanno imparato attraverso podcast, giochi, e una varietà di altri strumenti didattici.

Attraverso la sua app pluripremiata, Babbel offre brevi lezioni incentrate su conversazioni reali. In aggiunta, Babbel Live permette agli utenti di partecipare a corsi di lingua dal vivo con insegnanti certificati, potenziando ulteriormente l’esperienza di apprendimento.

Babbel App

Babbel Appoffre corsi progettati per lo studio individuale, la piattaforma permette agli utenti di creare una routine di studio su misura, basata sui propri impegni e abitudini. Le lezioni si concentrano su situazioni reali e dialoghi quotidiani, permettendo agli utenti di trovare il loro ritmo e imparare in modo efficace.

Babbel Live: interazione e supporto dal vivo

Babbel Live aggiunge un’altra dimensione all’apprendimento, offrendo videolezioni online con insegnanti esperti e qualificati. Queste lezioni permettono agli studenti di acquisire sicurezza rapidamente, focalizzandosi su situazioni di vita reale. Con centinaia di lezioni disponibili, gli studenti possono combinare l’apprendimento autonomo con lezioni interattive dal vivo.

L’efficacia di Babbel è testimoniata dal 92% dei suoi utenti che hanno riferito miglioramenti nelle proprie capacità linguistiche in soli due mesi. Questo successo è attribuibile ai più di 150 corsi creati da un team di esperti in didattica, che si sono dedicati a sviluppare un approccio efficace e coinvolgente all’apprendimento delle lingue.

