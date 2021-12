Baby monitor in doppia promozione: un toccasana in casa

Avere un bimbo piccolo in casa è una vera gioia ma certe volte rimanere tranquilli è un po' difficile soprattutto se si deve cambiare stanza. Per eliminare ogni tipo di apprensione ti consiglio di acquistare uno splendido baby monitor che ti permette di avere un occhio vigile sempre sul tuo pargolo senza essere però fisicamente nello stesso spazio.

Semplicissimo da utilizzare non può che aiutarti soprattutto durante le ore notturne, quindi cosa stai aspettando? In promozione su Amazon hai l'occasione di portartela a casa con appena €48,44. Infatti per ottenere questo prezzo non devi fare altro che approfittare del già presente sconto del 24% e attivare in più il coupon che ti farà risparmiare ancora qualche euro in più.

Le spedizioni sono ovviamente Prime quindi se sei abbonato ricevi il tuo pacco in appena 1 o 2 giorni di tempo e senza dover pagare alcun costo aggiuntivo.

Baby monitor: mai più senza per stare tranquilli in casa

Un baby monitor è una trovata veramente eccezionale soprattutto se ti capita di doverti spostare in casa per vari motivi e non vuoi rimanere in apprensione. Infatti non solo lo utilizzi nell'età più tenera del tuo pargolo ma, credimi, ti tornerà utile anche in seguito quando ad esempio i tuoi bambini inizieranno a giocare e tu magari vorrei rilassarti davanti al televisore.

Si compone di una semplicissima videocamera che posizioni all'interno della stanza che ti interessa e di un vero e proprio monitor con display da 3,1 pollici ovviamente a colori che ti fa vedere sempre ciò che accade.

Non solo, l'intero sistema è dotato di audio bidirezionale così puoi anche parlare con il tuo bambino e tranquillizzarlo nel mentre. E poi non mancano all'appello la visione notturna e una serie di melodie preinstallate al suo interno che fungono come ninna nanne.

Acquista subito il tuo baby monitor su Amazon attivando il coupon e portandolo torno a casa con appena €48,44.