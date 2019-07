L’anno scolastico 2018-19 si è da poco concluso, ma c’è chi già pensa al prossimo Back to School. È il caso di Apple, che oggi annuncia aggiornamenti hardware per i suoi laptop e alcune offerte pensate appositamente per gli studenti e insegnanti.

MacBook Air e Pro: le novità hardware

Partiamo da MacBook Air, che ora dispone della tecnologia True Tone per il Display Retina. Il sistema si occupa di regolare in modo automatico la temperatura colore del pannello, così da non affaticare gli occhi nemmeno durante le sessioni di utilizzo in notturna o quando ci si trova in ambienti poco illuminati. Il prezzo del dispositivo è stato ridotto a 1.279 euro (da 1.379 euro) nella configurazione base con 128 GB di memoria interna per lo storage. Gli studenti universitari possono beneficiare di un ulteriore sconto approfittando proprio delle offerte per il Back to School.

Per quanto riguarda il MacBook Pro da 13 pollici, invece, la spesa minima rimane 1.549 euro, ma è da segnalare un upgrade hardware con il passaggio ai processori quad core Intel di ottava generazione (l’aumento delle performance dichiarato arriva fino al 100%), senza dimenticare l’inclusione della Touch Bar, del chip T2 Security e del Touch ID per l’autenticazione rapida mediante riconoscimento delle impronte. Anche in questo caso gli studenti universitari possono usufruire di un ulteriore taglio del prezzo.

Apple, Back to School 2019

L’iniziativa Back to School messa in campo dal gruppo di Cupertino è rivolta agli studenti universitari, ai loro genitori, ai docenti e al personale che opera nell’ambito dell’istruzione. Gli acquisti possono essere effettuati attraverso la sezione Education dello store ufficiale, dopo aver confermato di averne diritto. Tra le offerte quelle riguardanti le linee Mac e iPad, le formule di garanzia AppleCare, accessori e servizi.

Restando in tema, con l’acquisto di un portatile Mac o di un iMac si possono ottenere le cuffie Beats Studio 3 Wireless senza alcuna spesa aggiuntiva. Così Tom Boger, Senior Director del team Mac Product Marketing, ha commentato l’iniziativa.