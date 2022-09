Back to School e cybersecurity: consigli agli studenti

Il settore della scuola (e della ricerca) è quello che, sia nel 2021 sia nel 2022, ha registrato il più elevato volume di attacchi mensili a livello globale. A svelarlo è una ricerca condotta da Check Point Research: quasi 2.000 azioni malevole per ogni organizzazione, su base settimanale. Il fenomeno interessa, purtroppo, anche l’Italia, con quasi 3.000 casi ogni settimana. Ecco perché, in vista del Back to School ormai imminente, è importante non sottovalutare i potenziali rischi legati alla cybersecurity.

I consiglio agli studenti per il Back to School

È proprio Check Point a fornire agli studenti alcuni consigli da tenere in considerazione e seguire, per evitare di inciampare nelle trappole tese da cybercriminali e malintenzionati. Si tratta di buone pratiche da adottare nel quotidiano, così da garantire che i propri dati, le proprie informazioni e la propria privacy possano rimanere al sicuro.

Pensateci due volte prima di cliccare un link;

usate una password diversa per tutto;

evitate di scaricare allegati da indirizzi sconosciuti;

non accedete mai a WiFi pubblici non protetti;

non navigate su siti Web non criptati.

Anche l’utilizzo di un buon antivirus, affidabile e costantemente aggiornato, può essere d’aiuto per tenere lontano malware e ogni altro tipo di minaccia informatica. Fra i migliori segnaliamo Norton AntiVirus Plus (in sconto del 42%) se l’esigenza è quella di proteggere un computer (Windows o macOS), mentre l’alternativa Norton 360 Standard (in sconto del 60%) garantisce la compatibilità anche con smartphone e tablet basati su sistemi operativi Android o iOS. Entrambe le soluzioni includono, tra le altre cose, un password manager per la gestione delle credenziali di accesso, un firewall e uno spazio sul cloud per il backup dei file.

