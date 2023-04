Badge blu indesiderati, Twitter rischia denunce

Nonostante l’abbandono del vecchio sistema di verifica, Elon Musk ha deciso di mantenere il badge blu agli account di oltre un milione di utenti (tra cui celebrity scomparse) che non hanno sottoscritto l’abbonamento a Twitter Blue. Questa forzatura potrebbe rappresentare una violazione del Lanham Act, una legge che proibisce il falso endorsement.

Twitter inganna i consumatori

Uno degli utenti che ha ricevuto in regalo il badge blu è Stephen King. Il famoso scrittore ha confermato di non aver pagato nessun abbonamento. L’assegnazione indesiderata del badge potrebbe essere considerata dai follower come un esplicito sostegno al nuovo sistema di verifica degli account deciso da Musk.

Secondo diversi avvocati, questa forzatura potrebbe violare le leggi federali (come il Lanham Act) che proibiscono il falso endorsement e la falsa pubblicità e le leggi statali che vietano la concorrenza sleale attraverso l’appropriazione indebita del diritto di pubblicità. Si tratta di una pratica commerciale sleale che potrebbe ingannare i consumatori.

In caso di denunce, Twitter rischia anche l’avvio di indagini da parte delle autorità antitrust di Stati Uniti, Europa e Regno Unito. Le stesse celebrity potrebbero fare causa all’azienda californiana, in quanto ha danneggiato la loro reputazione. Un ricercatore ha scoperto che verrà probabilmente aggiunta una pagina nell’account dalla quale è possibile chiedere l’eliminazione del badge regalato. Non è chiaro però chi inoltrerà la richiesta per gli account delle celebrity decedute.