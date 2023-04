Twitter ripristina i vecchi badge blu e oro

Dopo aver eliminato quasi tutti i badge blu ottenuto con il vecchio sistema di verifica, Twitter ha ripristinato la famosa spunta a molti account con oltre un milione di follower, anche se gli utenti interessati non hanno sottoscritto l’abbonamento. Ripristinato inoltre il badge oro all’account del New York Times.

Ritornano signori e contadini?

A partire dal 20 aprile, Twitter aveva iniziato ad eliminare i badge assegnati in base ai vecchi requisiti. Elon Musk ha dichiarato a novembre che si tratta di un sistema che suddivide gli utenti in signori e contadini.

A sorpresa, tre celebrity (Stephen King, LeBron James e William Shatner) hanno ottenuto nuovamente il precedente badge blu senza aver pagato nulla. Nel fine settimana, altri personaggi famosi hanno ricevuto il badge perduto. In base ad una prima analisi, sembra che l’azienda californiana abbia ripristinato il badge agli account con oltre un milione di follower.

Ci sono però alcune eccezioni. Eliot Higgins, fondatore di Bellingcat, ha ottenuto il badge blu anche se i follower sono circa 295.000. Nessun badge invece per l’attore Ryan Reynolds con oltre 21 milioni di follower. L’eliminazione e il ripristino dei badge avviene manualmente, quindi la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Molti editori statunitensi avevano criticato il nuovo sistema di verifica che richiede l’abbonamento a Twitter Blu, affermando che non avrebbero pagato nulla. Il New York Times ha perso subito il badge oro, ma nel weekend è stato ripristinato. Stessa sorte per il badge oro della BBC. Non è noto il motivo per cui Twitter ha deciso di regalare i badge agli account senza abbonamento.