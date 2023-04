Twitter Blue: boicottaggio di Casa Bianca e celebrity

Gli editori statunitensi non sono gli unici che non pagheranno un abbonamento per ottenere il badge di account verificato. Da alcune ore è in corso un vero e proprio boicottaggio contro Twitter Blue e il nuovo servizio Verified Organizations. La Casa Bianca ha comunicato che non pagherà nulla per i suoi dipendenti. Anche molte celebrity hanno deciso che non pagheranno gli 8 dollari/mese.

Rivolta contro Elon Musk?

Rob Flaherty, director of digital strategy della Casa Bianca, ha inviato un’email allo staff per comunicare che il badge blu viene assegnato agli utenti paganti, quindi ha perso il suo scopo originario. Per questo motivo, i dipendenti della Casa Bianca dovranno sottoscrivere l’abbonamento a Twitter Blue usando i loro fondi personali.

L’account della Casa Bianca, così come gli account del Presidente Joe Biden e della Vice Presidente Kamala Harris, non perderanno il badge grigio, ma i componenti dello staff rischiano di subire la cosiddetta impersonificazione (account che sembrano quelli ufficiali) con ovvie conseguenze.

William Shatner ha criticato la decisione di eliminare il vecchio sistema di verifica, obbligando gli utenti a pagare 8 dollari/mese per il badge blu. Nelle ultime ore è aumentato il numero di celebrity che non vogliono accettare le nuove regole. Una di esse è LeBron James, il cestista NBA più pagato di tutti i tempi (oltre 40 milioni di dollari all’anno).

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

Ovviamente gli 8 dollari/mese sono una spesa è irrisoria, ma è una questione di principio. L’account del New York Times, uno dei quotidiani che non pagherà i 1.000 dollari/mese per il servizio Verified Organizations, ha già perso il badge oro che aveva fino al 31 marzo.