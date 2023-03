Twitter: account suggeriti e sondaggi in abbonamento

A partire dal 15 aprile, solo gli account verificati verranno mostrati nella scheda For You. Inoltre solo gli abbonati a Twitter Blue potranno partecipare ai sondaggi. Queste sono le ultime novità annunciate da Elon Musk con l’obiettivo di incrementare il numero di utenti a pagamento. Il vecchio sistema di verifica verrà gradualmente eliminato dal 1 aprile.

Musk ha investito 44 miliardi di dollari per acquisire Twitter. Attualmente il valore dell’azienda è circa 20 miliardi di dollari, quindi è chiaro che i profitti non possono derivare unicamente dalla pubblicità (tra l’altro molti inserzionisti hanno abbandonato il social network). Ecco perché il nuovo proprietario ha deciso di cambiare il sistema di verifica degli account con l’introduzione della versione aggiornata di Twitter Blue.

Per ricevere il badge blu e accedere a diverse funzionalità esclusive è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile (9,76 euro da web e 11 euro da Android/iOS in Italia). Non è noto il numero ufficiale di abbonati, ma sicuramente è inferiore al previsto. Ciò giustificherebbe la decisione di chiedere un abbonamento anche per funzionalità che prima erano gratuite, come l’autenticazione in due fattori via SMS.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023