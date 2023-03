Twitter: open source il codice dei suggerimenti

Elon Musk ha comunicato che il codice dell’algoritmo usato per suggerire i tweet sarà open source dal prossimo 31 marzo. Il proprietario e CEO ad interim ha inoltre annunciato che ci saranno importanti novità per le risposte ai tweet. L’obiettivo è rendere meno visibile i messaggi pubblicati da bot e troll.

L’algoritmo dei suggerimenti viene utilizzato per mostrare i tweet nella scheda For You, considerando diversi fattori, come mi piace, retweet e account seguiti. Recentemente è stato “alterato” per dare più visibilità ai tweet di Musk. Il codice verrà ora rilasciato pubblicamente (forse su GitHub) per consentire agli sviluppatori di scoprire il suo funzionamento ed eventualmente bug da risolvere.

Our “algorithm” is overly complex & not fully understood internally. People will discover many silly things , but we’ll patch issues as soon as they’re found!

We’re developing a simplified approach to serve more compelling tweets, but it’s still a work in progress. That’ll also… https://t.co/uxxJe3RT36

— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023