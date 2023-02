Troppi tweet di Musk in For You, ma non è un bug

Pochi giorni fa, diversi utenti hanno notato un comportamento strano dell’algoritmo di Twitter. Nella scheda For You venivano mostrati principalmente i tweet di Elon Musk e le risposte ai suoi messaggi. In base alle testimonianze raccolte da Platformer non si è trattato di un bug, ma di una modifica intenzionale.

Twitter favorisce i tweet di Musk

Lo scorso lunedì mattina, James Musk (cugino di Elon) ha inviato un messaggio agli ingegneri di Twitter per segnalare un problema di “engagement“. Nonostante un numero maggiore di follower (128,9 milioni contro 29,5 milioni), il tweet del Presidente Joe Biden relativo al Super Bowl ha ricevuto più “impression” rispetto a quello di Elon Musk (29,1 contro 9,1 milioni), successivamente cancellato.

Il proprietario e CEO ad interim dell’azienda californiana ha quindi convocato con urgenza gli ingegneri per chiedere informazioni. Un ingegnere ha spiegato che probabilmente il “problema” è dovuto ad un calo di popolarità. In pratica le persone non sono più interessate a quello che scrive Musk. La risposta ha avuto due conseguenze. La prima è stata il licenziamento immediato dell’ingegnere. La seconda, come scoperto da Platformer, è stata la modifica dell’algoritmo dei suggerimenti che governa la scheda For You.

Dopo un fine settimana di lavoro, un team di 80 dipendenti ha trovato una soluzione “originale”. È stato modificato il filtro che sceglie i contenuti da mostrare nella scheda For You per potenziare artificialmente i tweet di Musk di un fattore 1.000. In pratica l’algoritmo mostra prevalentemente i messaggi di Musk.

Lo stesso Musk ha confermato la modifica, promettendo “alcuni aggiustamenti“. Il boost artificiale è ancora attivo, ma il fattore è inferiore a 1.000. Il numero di impression rimane comunque altamente variabile. Nemmeno gli inserzionisti dovrebbe fare troppo affidamento su questo parametro.

Intervenendo al World Government Summit di Dubai, Musk ha comunicato che il nuovo CEO verrà nominato entro fine anno, a prima è necessario garantire la stabilità finanziaria e delineare una roadmap chiara.