Twitter Blue: gli editori non pagheranno l'abbonamento

A partire dal 1 aprile verrà gradualmente abbandonato il vecchio sistema di verifica degli account, quindi gli utenti perderanno il badge blu. L’unica modo per riaverlo è sottoscrivere l’abbonamento a Twitter Blue. La novità non è stata molto apprezzata da alcuni editori statunitensi, come ha scoperto Oliver Darcy, reporter della CNN. L’azienda californiana ha intanto annunciato la disponibilità globale del servizio Verified Organizations.

Gli editori non vogliono pagare

Dopo aver contattato diversi editori, il reporter della CNN ha scoperto una “rivolta di massa” contro Twitter e l’obbligo di sottoscrivere l’abbonamento per ricevere lo status di account verificato. Nel caso dei media, il badge è oro e la foto del profilo è quadrata. Un portavoce del New York Times ha confermato che non verrà pagato nulla per la verifica degli account istituzionali. Inoltre non rimborserà i giornalisti che hanno sottoscritto l’abbonamento per verificare i loro account personali, tranne che in casi eccezionali.

Il Los Angeles Times ha fornito una risposta più dettagliata. L’editore del quotidiano californiano afferma che non pagherà nulla in quanto il nuovo sistema di verifica non indica più autorevolezza e credibilità, ma solo che qualcuno ha pagato l’abbonamento a Twitter Blue. Inoltre Twitter non è più una fonte affidabile di notizie (chiaro riferimento al cambio di proprietà).

Simili decisioni sono state annunciate da BuzzFeed, Politico, Vox Media e Washington Post. Nessuno di essi sottoscriverà l’abbonamento o rimborserà la spesa ai giornalisti.

Twitter ha intanto comunicato che Verified Organizations è disponibile in tutto il mondo. Questo è il servizio che dovrebbero utilizzare gli editori, le aziende e le istituzioni governative per ottenere il badge oro o grigio. I prezzi in Italia sono 1.159 euro/mese per l’account base e 61 euro/mese per ogni account affiliato (ad esempio un giornalista o un dipendente). Secondo il New York Times è prevista un’esenzione per i migliori 500 inserzionisti e le 10.000 organizzazioni più seguite e già verificate.