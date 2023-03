Twitter svela i prezzi delle API, gratis per i bot

Twitter ha finalmente comunicato i prezzi delle nuove API per sviluppatori e aziende. L’azienda californiana offre tre piani, uno dei quali senza nessun costo, ma con diverse limitazioni. Non sono ancora noti i prezzi per ricercatori e accademici. I precedenti piani verranno eliminati entro 30 giorni, quindi è necessario effettuare la transizione in tempi brevi.

Twitter API: Free, Basic, Enterprise

Twitter aveva preannunciato novità sulle API (Application Programming Interface) attraverso il blocco improvviso dell’accesso con client di terze parti. Inizialmente aveva giustificato la decisione con il mancato rispetto delle regole. Successivamente ha spiegato il vero motivo, ovvero l’aggiornamento della piattaforma e dei prezzi.

Con oltre un mese di ritardo (dovevano essere introdotti il 13 febbraio) sono ora disponibili i nuovi piani. Il piano Free consente solo l’accesso in scrittura (creazione dei tweet) a livello di app, il login con Twitter, un massimo di 1.500 tweet al mese, un progetto e un app. Questo piano è indicato per test e bot “buoni”.

Il piano Basic (100 dollari/mese) include un progetto, due app, login con Twitter, 10.000 tweet al mese in lettura, 3.000 tweet al mese in scrittura a livello di utente e 50.000 tweet al mese in scrittura a livello di app. Per entrambi i piani è gratuito l’accesso alla Ads API.

Per aziende e progetti commerciali è necessario sottoscrivere il piano Enterprise che offre l’accesso a più dati e funzionalità. Non è noto il prezzo, ma si parla di migliaia di dollari al mese. L’accesso ai tweet per scopo di ricerca era gratuito. Ora dovranno sottoscrivere il piano Enterprise per non avere limitazioni. Gli attuali piani Standard, Essential, Elevated e Premium verranno eliminati entro 30 giorni.