Twitter: problemi dovuti alle nuove API a pagamento

Twitter ha avuto ieri una serata difficile, come hanno notato diversi utenti. Cliccando su link e immagini veniva mostrato un messaggio di errore relativo alle API. Un simile messaggio veniva mostrato effettuando l’accesso al social network con TweetDeck. Il corretto funzionamento del servizio è stato ripristinato dopo circa un’ora. Secondo Platformer, il problema è dovuto al passaggio alla nuova piattaforma per le API a pagamento.

Problemi tecnici e carenza di personale

Cliccando sui link all’interno dei tweet veniva mostrato il messaggio di errore “Your current API plan does not include access to this endpoint“, mentre le immagini non venivano caricate. Nella pagina dello stato non c’è nessun riferimento al problema, ma l’incidente è stato confermato dall’account Twitter Support.

Some parts of Twitter may not be working as expected right now. We made an internal change that had some unintended consequences. We’re working on this now and will share an update when it’s fixed. — Twitter Support (@TwitterSupport) March 6, 2023

L’azienda californiana spiega che una modifica interna ha avuto alcune conseguenze inattese. Elon Musk ha aggiunto che il problema è stato causato da una piccola modifica alle API e che il codice dovrebbe essere riscritto completamente.

A small API change had massive ramifications. The code stack is extremely brittle for no good reason. Will ultimately need a complete rewrite. — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2023

Le fonti di Platform hanno confermato che la modifica in questione era relativa alla disattivazione delle API gratuite usate dai client di terze parti per l’accesso al social network. Le nuove API a pagamento (100 dollari/mese) non sono ancora disponibili.

A causa dei tagli al personale, il progetto è stato affidato ad un singolo ingegnere. L’ingegnere ha effettuato un’errata modifica alla configurazione, causando il suddetto problema tecnico. I pochi dipendenti rimasti hanno reso Twitter più vulnerabile. Quello di ieri sera è stato il sesto incidente da gennaio.

Musk ha intanto promesso l’arrivo di una nuova funzionalità entro fine mese, ovvero la crittografia end-to-end per i messaggi diretti.