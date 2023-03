Baidu ha annunciato il suo chatbot Ernie Bot

Il fatto che pure Baidu, il colosso cinese di Internet, avesse intenzione di salire sulla giostra dell’intelligenza artificiale andando a proporre una propria versione di ChatGPT era cosa già nota. A riferire lo scenario era stata la redazione di Bloomberg a gennaio, ma ora il progetto è diventato finalmente concreto.

Baidu presenta ERNIE Bot e sfida ChatGPT

Nelle scorse ore, infatti, Baidu ha tenuto una speciale conferenza in occasione della quale ha presentato il suo chatbot basato sull’AI. Si chiama ERNIE Bot ed è progettato per rispondere a domande complesse proprio come avviene con ChatGPT di OpenAi.

Da tenere a mente che l’azienda sta lavorando sul modello linguistico del suo chatbot “Enhanced Representation through Knowledge Integration” (ERNIE, appunto) da anni. Il modello è stato infatti introdotto per la prima volta nel 2019.

Secondo Reuters, le azioni di Baidu sono diminuite di circa il 10% mentre il CEO Robin Li ha dato dimostrazione del chatbot dinanzi al pubblico. La presentazione, visibile di seguito, includeva video preregistrati del chatbot che scriveva una poesia e rispondeva a domande riguardo un romanzo.

Come sottolineato dallo stesso CEO di Baidu, il chatbot potrebbe avere ancora delle imperfezioni, ma l’azienda ha comunque deciso di renderlo disponibile adesso per andare incontro alla domanda di mercato.

L’intenzione di Baidu è quella di andare a integrare il chatbot nel suo motore di ricerca e di costruire un ecosistema attorno ad ERNIE Bot con app intelligenti, servizi cloud e molto altro. Attualmente già 650 aziende hanno accettato di entrare a far parte di questo ecosistema, tra cui diversi media statali cinesi.

Al momento, ERNIE Bot non è ancora fruibile dagli utenti e non è chiaro quando sarà disponibile per il grande pubblico come ad esempio sta già accadendo con Bing Chat.