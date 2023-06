Baidu spinge su IA in Cina: nasce fondo per startup del settore

Lo sviluppo delle soluzioni IA di ultima generazione sta avvenendo a un ritmo elevato non solo in Europa: in Cina, ad esempio, a marzo Baidu ha lanciato ERNIE Bot e Alibaba ad aprile ha annunciato i test di Tongyi Qianwen, altro chatbot che cerca di sfidare ChatGPT. La spinta per la ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale da parte delle società del Dragone è però sempre più evidente in quanto giusto in queste ore Baidu, gigante della ricerca cinese, ha annunciato l’istituzione di un fondo da 145 milioni di dollari per sostenere le startup interessate a proporre applicazioni di intelligenza artificiale generativa.

Baidu guarda con interesse alle startup

Stando a quanto riportato anche dall’autorevole agenzia di stampa Reuters, infatti, la società lancerà in primis un concorso per tutti gli sviluppatori che progettano applicazioni basate sul suo modello di linguaggio di grandi dimensioni ERNIE, o lo integrano su prodotti già esistenti offrendo servizi avanzati. Insomma, sta adottando la stessa politica che OpenAI ha annunciato poco tempo addietro, sostenendo le startup con centinaia di milioni di dollari in finanziamenti.

L’obiettivo delle realtà cinesi è però quello di accelerare lo sviluppo e superare l’Occidente anche in questo settore, cercando di diventare il nuovo punto di riferimento su scala globale. Con ERNIE Bot, Baidu vuole effettivamente costruire un ecosistema completamente nuovo di app intelligenti, servizi cloud e molto altro, incentrato sul motore di ricerca e sul chatbot avanzato. Attualmente, oltre 700 aziende hanno accettato di entrare in questo progetto, e con l’arrivo di altre startup la situazione potrebbe evolversi a velocità stupefacenti.

Alla stessa maniera, Alibaba il mese scorso ha dichiarato che il proprio modello di linguaggio verrà integrato in tutte le sue attività per migliorare le esperienze degli utenti. È evidente, pertanto, la direzione dei giganti della tecnologia del Dragone.