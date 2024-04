Banca Sella e HYPE, servizi down: la situazione aggiornata

Ormai da diversi giorni, i clienti di Banca Sella e di HYPE (servizio controllato dal gruppo), lamentano problemi nell’accesso e nella fruizione dei loro conti: un down prolungato, su cui oggi l’istituto è intervenuto, con un comunicato ufficiale. Si legge che Al momento proseguono gli interventi per risolvere i problemi nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online .

Problemi per Banca Sella e HYPE: il down prosegue

L’impatto di quanto sta accadendo interessa i canali online. La responsabilità è attribuita all’installazione di un aggiornamento del sistema operativo e del relativo firmware che ha comportato una situazione di instabilità . I tecnici sono al lavoro con il fornitore Oracle per ripristinare l’intera infrastruttura nel minor tempo possibile.

L’ultimo aggiornamento risale alle 12:30 di oggi, giovedì 11 aprile: Sono stati fatti diversi progressi, ma al momento in cui ti stiamo scrivendo la situazione non è ancora tornata alla normalità . Non è stata fornita una previsione sulla tempistica necessaria.

Banca Sella sottolinea inoltre come il problema non sia legato ad aspetti di sicurezza. I dati non sono stati esposti e i conti risultano protetti. Come sempre in questi casi, è comunque bene prestare attenzione a eventuali truffe messe in atto dai malintenzionati, che potrebbero approfittare della confusione generata dal down.

Il suggerimento dell’istituto ai suoi clienti è quello di rivolgersi alle succursali per l’operatività di cassa e per le operazioni di pagamento (bonifici, F24, bollettini e così via). Rimarranno aperte fino alle 18:00 con orario continuato. In alternativa, possono contattare l’assistenza, tenendo conto però che il numero elevato delle richieste sta dando luogo a rallentamenti.

Anche il sito ufficiale di HYPE ha pubblicato questo pomeriggio un aggiornamento sulla situazione, confermando che i problemi proseguono sia per l’app sia per i servizi Web e Business Web.

I problemi vanno avanti da giorni

Sono molti coloro che hanno scelto le bacheche dei social network per lamentarsi di una situazione che va avanti ormai da giorni. Qui sotto uno dei tanti post sul tema condivisi su X.

Le prime segnalazioni relative al down risalgono al fine settimana. A memoria, si tratta di uno dei disservizi più prolungati di sempre per l’ambito bancario.