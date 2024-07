Banco da lavoro Bosch in MAXI SCONTO per i Prime Day (-38%)

Il banco da lavoro Bosch Home and Garden protagonista di questa offerta è uno degli sconti migliori per questa ultima giornata di Prime Day 2024. Il prezzo è infatti di soli 127,99 euro invece di 206,85: la soluzione ideale se sei un professionista o per il tuo fai-da-te.

Banco da lavoro Bosch in offerta: adatto a tutti gli usi

Il banco da lavoro Bosch è ideale per ogni progetto di fai-da-te: robusto e versatile, puoi fissare in sicurezza qualsiasi pezzo in lavorazione, garantendo stabilità e precisione in ogni attività.

Facile da usare: si smonta e si monta in pochi secondi grazie al pratico meccanismo di chiusura, permettendoti di risparmiare tempo prezioso e di concentrarti sul lavoro vero e proprio. La superficie in bambù è esteticamente gradevole, ma anche estremamente durevole e idrorepellente, ideale per affrontare qualsiasi condizione.

La profondità di serraggio massima garantita è di 34mm con una larghezza di 85mm, così da darti ampio spazio per lavorare su pezzi di varie dimensioni. La dotazione include quattro ganasce di serraggio che assicurano un fissaggio stabile e sicuro dei tuoi materiali.

Bosch PWB 600 è un banco da lavoro stabile, duraturo e di qualità: approfitta dei Prime Day e acquistalo a soli 127,99 euro invece di 206,85.