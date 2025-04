Bancomat su Google Pay con Intesa Sanpaolo

Bancomat ha annunciato ufficialmente il suo ingresso su Google Pay. Il circuito di pagamento molto utilizzato in Italia viene ora supportato dal servizio dell’azienda di Mountain View, grazie all’accordo sottoscritto con Intesa Sanpaolo.

Bancomat in Google Wallet

I clienti di tutte le banche italiane possono utilizzare una carta di debito Bancomat per pagare negli esercizi commerciali tramite POS. In alternativa è possibile utilizzare l’app Bancomat Pay che permette il pagamento tramite scansione del codice QR. La soluzione più rapida viene però offerta da Google, in quanto è sufficiente un dispositivo Android o Wear OS con chip NFC.

Google Pay supportava solo i circuiti Visa e Mastercard in Italia. Dal 18 aprile supporta anche il circuito Bancomat. I clienti del gruppo Intesa Sanpaolo sono i primi a poter digitalizzare la propria carta Bancomat con l’app Google Wallet. Potranno effettuare pagamenti contactless nei negozi fisici, senza la necessità di portare con sé la carta fisica o inserire il PIN sul POS.

Gli esercenti potranno invece beneficiare di una riduzione dei tempi di attesa e di una semplificazione del processo di pagamento. Cecilia Massola Taliacarne, Head of Italy Payments Partnerships di Google, ha dichiarato: