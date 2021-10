Bandicam Screen Recorder: sconto speciale su bundle con Bandicut, licenza a vita!

Gli amanti di videogiochi che hanno provato ad avviare una carriera su YouTube portando gameplay conoscono senza ombra di dubbio Bandicam, famosissimo software per la registrazione dello schermo. Si tratta di un programma leggero che è sì ottimizzato per la registrazione di videogiochi, ma che consente di registrare qualsiasi contenuto visualizzato su schermo e persino periferiche video esterne. Insomma, è davvero uno screen recorder completo! Per giunta, sul sito ufficiale è disponibile il pacchetto Bandicam + Bandicut a 55,95 Euro, uno sconto speciale assolutamente da non perdere!

Bandicam e Bandicut: dettagli dei software e prezzi

Parliamo innanzitutto nel dettaglio delle funzionalità offerte dai due software, Bandicam in primis. Il celebre software, come specificato in apertura, consente la registrazione di tutto ciò che avviene sullo schermo del proprio PC, salvandolo come file AVI/MP4 o come immagine. Lato gaming, Bandicam consente la registrazione di video anche in 4K Ultra HD fino a 480 FPS. Lato periferiche e dispositivi esterni, invece, sono supportate webcam, Xbox, PlayStation, smartphone e molto altro ancora.

Tra le funzionalità più interessanti troviamo la possibilità di disegnare o evidenziare durante la registrazione di video o immagini, mostrando i tratti in tempo reale. O ancora, si può aggiungere il feed video della webcam in sovraimpressione. Non mancano effetti per mostrare i click del mouse, o anche la gestione di Green Screen e il mixaggio della voce con registrazione del microfono. Insomma, Bandicam è davvero un pacchetto completo!

D’altro canto, Bandicut è un software per l’editing di file video estremamente facile da utilizzare. Complementare a Bandicam, consente di tagliare segmenti, dividere il video in più file, estrarre audio MP3 dal filmato, unire più video e altro ancora. Tra i formati supportati troviamo per esempio AVI, MP4, MOV, M4V, MKV, MPEG e FLV, ma la lista è ancora più lunga!

La promozione proposta in queste ore è dunque davvero imperdibile, in quanto permette di aggiudicarsi il bundle Bandicam + Bandicut al prezzo speciale di 55,95 Euro, ovvero uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino. Il pagamento potrà essere effettuato con carte di debito o credito, PayPal e Bitcoin. L’utilizzo dei software è limitato a un solo PC ed è possibile effettuare la prova gratuita prima dell’acquisto. Infine, troviamo una politica di rimborso entro 14 giorni se il numero di serie non è registrato.