Bard sarà Gemini con versione Advanced e app Android

Google ha recentemente annunciato che Bard usa ora il modello Gemini Pro in oltre 40 lingue e 230 paesi. È inoltre possibile generare immagini con il modello Imagen 2 (solo in inglese). Lo sviluppatore Dylan Roussel ha scoperto importanti novità in arrivo il 7 febbraio, tra cui il nuovo nome dell’assistente personale.

Lo sviluppatore ha condiviso su X il changelog della prossima settimana. La prima novità è un rebranding. Il nome dell’assistente personale coinciderà con quello del modello di intelligenza artificiale generativa. Bard diventerà quindi Gemini. Per l’occasione verrà anche aggiornata l’interfaccia utente per “ridurre le distrazioni visive, migliorare la leggibilità e semplificare la navigazione“.

Google added a new changelog for Bard, and — oh boy — it's a big one!

The availability in Canada is awesome! That said I don't really understand the limitations with the app. That's disappointing as someone who lives in Europe.

Oh by the way… https://t.co/xM2snHVYJ9 is real. pic.twitter.com/QKgKrRjmM4

