La base per ricarica wireless (Qi) a prezzo stracciato

Una base per la ricarica wireless di smartphone e altri dispositivi compatibili con lo standard Qi, elegante e di design, in grado di arrivare a 10 W così da completare l'operazione in breve tempo: è quella proposta dal marchio Choetech e acquistabile oggi su Amazon approfittando di uno sconto del 30% sul prezzo di listino.

Ricarica i tuoi dispositivi, senza cavi e velocemente

Il supporto è garantito per tutti i telefoni Android e iOS delle ultime generazioni. L'energia viene trasferita sia tenendo il device in verticale sia in orizzontale, così da poter utilizzare la base anche come supporto per la visione dei contenuti multimediali, grazie alla disposizione interna delle bobine che si può osservare nell'immagine qui sotto. Non mancano nemmeno i sistemi di protezione contro sovratensioni, surriscaldamento e corto circuito. Servono altre informazioni? Sono tutte nella scheda del prodotto.

La base Choetech dispone inoltre di un design antiscivolo ed è progettata per poter eseguire la ricarica wireless anche sui telefoni con una cover: l'importante è che lo spessore sia inferiore ai 5 millimetri. Tutto questo oggi su Amazon al prezzo di soli 11,84 euro invece di 16,99 euro come da listino.