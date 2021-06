MateBook D14 oggi e 100 euro te li rimetti in tasca

Nei giorni dei nuovi annunci Huawei con cui il gruppo ridisegna il proprio futuro nel settore, il gruppo lascia cadere la scure sui prezzi di alcuni dei propri laptop di punta, creando così improvvise occasioni per quanti stanno cercando il terminale sul quale affrontare studio e lavoro nella prossima stagione. L'occasione di oggi (che durerà per tutto il weekend) è sul MateBook D14: se stai cercando un terminale di questo tipo, 100 euro puoi tenerteli in tasca.

Huawei MateBook D14, lo sconto è servito

Da 699 a 599 euro: 14% di sconto immediato, insomma, per portarti a casa un laptop sottile, elegante e con specifiche di alta fascia per poter portare avanti tutta la produttività di cui necessiti. Le caratteristiche di punta per comprendere cosa contempli un prodotto simile:

display da 14 pollici ratio 16:9

risoluzione 1920×1080

rapporto screen-to-body 84%

memoria da 256GB

RAM da 8GB

Intel Core i5-10210Y

sistema operativo Windows 10 Home

HUAWEI MateBook D 14 ha un corpo da 15,9 mm e uno schermo da 14 pollici. È dotato di processore Intel Core i5-10210U con memoria SSD da 256 GB, perfetta per l'utilizzo quotidiano. Inoltre, non c'è più bisogno di preoccuparsi della batteria, in quanto, dopo la carica completa, è possibile utilizzarlo fino a 13,2 ore per la riproduzione di video in locale. Con porte universali multiple, HUAWEI MateBook 14 è pronto a tutte le tue esigenze di condivisione e visualizzazione. Con un jack audio da 3,5 mm, una porta USB 3.0 e 2.0, una HDMI e una porta USB-C per la condivisione e la ricarica.

Sottile e leggero, perfetto per la mobilità e ideale per la produttività quotidiana (soprattutto in smart working in questa fase di rientro parziale in ufficio): puoi trovare nel D14 tutte le caratteristiche che si possono cercare in un laptop da 700 euro, mentre ci si trova sicuramente di più di quanto non suggerisca il prezzo odierno: lo sconto è servito e l'opportunità durerà complessivamente 4 giorni soltanto: 100 euro puoi rimetterteli in tasca.