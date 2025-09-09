 Baseus ha creato un power bank BESTIALE con 20000mAh a 100W
Questo Power Bank è straordinario: con 100W di potenza e la capacità di ricaricare anche il tuo laptop, è imperdibile.
Lasciami dire che questo Power Bank non teme neanche il tuo laptop. Baseus ha dato il via a un nuovo genere di prodotto non solo con la sua potenza e la sua capacità ma anche con il suo design che ti permette di portarlo sempre con te. Sembra riduttivo perché la categoria di prodotto è stato creato appositamente per questo scopo, ma come sai, nulla è scontato. Mettilo in carrello a soli 52,49 euro invece di 69,99 euro applicando lo sconto del 25% in pagina su Amazon.

Con un power bank come questo, nessuna batteria scarica è più un problema. Geniale e bello, non solo è potente ma anche creato ad hoc. Infatti ha un design ultra slim che non lascia dubbi: lo puoi infilare persino in borsa senza che occupi spazio a dismisura. Baseus ha unito l’utile al dilettevole quando ha creato questo prodotto che, sì, abbinato al tuo laptop gli offre una seconda vita. Non per questo l’utilizzo è esclusivo ai laptop perché anche con accessori, smartphone e console gaming dà il suo massimo.

69,99 82,28€ -15%
In modo particolare, la sua capacità è di ben 20000mAh che non sono affatto pochi (circa 3.4 ricariche su iPhone 16 pro e 1.1 su Steam Deck). Con una potenza che arriva a 100W anche i tempi vengono ottimizzati ed è come collegare i tuoi dispositivi direttamente a una presa di corrente. Non ti preoccupare perché la sicurezza è di casa e non rischi né di creare danni né di rovinare le batterie dei tuoi prodotti e dover spendere di conseguenza. All’interno del dispositivo c’è un chip che sfrutta la tecnologia Power Split del marchio, la quale protegge da surriscaldamento, cortocircuito e sbalzi di tensione.

Non perdere tempo e approfitta dello sconto del 25% in corso su Amazon per acquistare il tuo Power Bank Baseus. Mettilo in carrello a soli 52,49 euro invece dio 69,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 set 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
9 set 2025
