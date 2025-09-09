Baseus ha creato un power bank BESTIALE con 20000mAh a 100W

Lasciami dire che questo Power Bank non teme neanche il tuo laptop. Baseus ha dato il via a un nuovo genere di prodotto non solo con la sua potenza e la sua capacità ma anche con il suo design che ti permette di portarlo sempre con te. Sembra riduttivo perché la categoria di prodotto è stato creato appositamente per questo scopo, ma come sai, nulla è scontato. Mettilo in carrello a soli 52,49 euro invece di 69,99 euro applicando lo sconto del 25% in pagina su Amazon.
Con un power bank come questo, nessuna batteria scarica è più un problema. Geniale e bello, non solo è potente ma anche creato ad hoc. Infatti ha un design ultra slim che non lascia dubbi: lo puoi infilare persino in borsa senza che occupi spazio a dismisura. Baseus ha unito l’utile al dilettevole quando ha creato questo prodotto che, sì, abbinato al tuo laptop gli offre una seconda vita. Non per questo l’utilizzo è esclusivo ai laptop perché anche con accessori, smartphone e console gaming dà il suo massimo.
Baseus Powerbank, 20000 mAh 100 W PD sottile batteria esterna QC 4.0, caricatore rapido Blade H1 per laptop, MacBook, iPad, iPhone 16 15, switch, Steam Deck, Samsung Galaxy, ROG Ally, 2024 Edizione
In modo particolare, la sua capacità è di ben 20000mAh che non sono affatto pochi (circa 3.4 ricariche su iPhone 16 pro e 1.1 su Steam Deck). Con una potenza che arriva a 100W anche i tempi vengono ottimizzati ed è come collegare i tuoi dispositivi direttamente a una presa di corrente. Non ti preoccupare perché la sicurezza è di casa e non rischi né di creare danni né di rovinare le batterie dei tuoi prodotti e dover spendere di conseguenza. All’interno del dispositivo c’è un chip che sfrutta la tecnologia Power Split del marchio, la quale protegge da surriscaldamento, cortocircuito e sbalzi di tensione.
Non perdere tempo e approfitta dello sconto del 25% in corso su Amazon per acquistare il tuo Power Bank Baseus. Mettilo in carrello a soli 52,49 euro invece dio 69,99 euro.