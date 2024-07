Basta con le chiamate SPAM grazie a questo utile servizio

Nemmeno il Registro delle Opposizioni è riuscito a evitare il fastidio delle chiamate spam che, purtroppo, ogni giorno ci prendono di mira. Spesso si tratta di call center con operatori in carne e ossa incaricati di promuovere servizi e prodotti. In alcune occasioni, addirittura di sistemi automatizzati che telefonano nelle ore più improbabili, interrompendo il lavoro o il meritato riposo. La soluzione per liberarsene è Incogni (oggi in sconto a -50%).

La soluzione per fermare le chiamate spam

Si tratta di uno strumento che si occupa di eliminare le informazioni sul proprio conto disponibili online, le stesse che le aziende sfruttano per inserirci nei loro database e poi tempestarci di chiamate e messaggi. Fa tutto in automatico, evitando procedure lunghe e complesse, fornendo aggiornamenti costanti sui risultati raggiunti. Per saperne di più visita il sito ufficiale.

Quale valore dai alla tua privacy e alla tua sicurezza? Con la promozione di Incogni, le puoi tutelare entrambe a soli 6,99 euro al mese se scegli l’abbonamento annuale al servizio, grazie allo sconto del 50% applicato oggi in automatico.

Purtroppo, anche bloccare i numeri dai quali si ricevono le chiamate spam, non basta più. Chi le fa, ha imparato a utilizzarne sempre di diversi, aggirando così i filtri e raggiungendoci. Ecco perché una tecnologia come quella di Incogni, in grado di risolvere il problema alla radici, rappresenta la soluzione ideale sul lungo periodo.

Se decidi di attivare oggi l’abbonamento annuale hai diritto a uno sconto del 50% rispetto al prezzo mensile: il piano Individual costa solo 6,99 euro. C’è anche quello Family & Friends che ti permette di condividerlo con parenti e amici (fino a un massimo di 5 account), a 15,49 euro.