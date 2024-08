Basta SPAM: riprendi il controllo della tua privacy con Incogni

In un mondo sempre più connesso, la privacy è spesso a rischio. I dati continuamente raccolti dalle aziende possono portare a più spam nella casella di posta, oltre che tentativi di frode e violazioni della privacy. Con Incogni, puoi proteggere i tuoi dati, ridurre lo spam e prevenire attacchi fraudolenti con facilità.

Come i Data Broker minacciano la tua privacy

I data broker raccolgono un’incredibile quantità di dettagli personali, tra cui il tuo reddito, le condizioni di salute, le credenze religiose o politiche e persino i nomi dei tuoi familiari. Questi dati possono essere utilizzati da malintenzionati per orchestrare truffe su misura, sfruttando informazioni specifiche per ingannare le loro vittime. I siti di ricerca persone, inoltre, mettono nelle mani di perfetti sconosciuti dettagli come il tuo indirizzo di casa e i numeri di contatto, aumentando il rischio di furti di identità e violazioni della tua sicurezza personale.

Piani di abbonamento e garanzia

Incogni offre piani mensili e annuali, con una garanzia di rimborso. Puoi scegliere tra un piano individuale o un piano per famiglia e amici, con uno sconto del 50% sul piano annuale. Inoltre, il servizio può essere annullato in qualsiasi momento, offrendo massima flessibilità.

Incogni: la soluzione per riprendere il controllo

Incogni è un tool progettato per aiutarti a riprendere il controllo dei tuoi dati personali. Invece di passare ore a inviare manualmente richieste di rimozione a vari data broker, Incogni lo fa automaticamente per te. Questo servizio si occupa di cancellare i tuoi dati da tutti i tipi di broker, inclusi quelli che si occupano di mitigazione dei rischi, ricerca personale, finanza e marketing.

Perché scegliere Incogni

Risparmia tempo con l’automazione : La rimozione manuale dei tuoi dati richiederebbe in media 304 ore. Incogni automatizza questo processo, risparmiandoti tempo e fatica.

: La rimozione manuale dei tuoi dati richiederebbe in media 304 ore. Incogni automatizza questo processo, risparmiandoti tempo e fatica. Riprendi il controllo della tua privacy : I data broker sfruttano i tuoi dati per profitto, spesso senza il tuo consenso informato. Incogni ti aiuta a fermare questo abuso, rendendo semplice il processo di opt-out.

: I data broker sfruttano i tuoi dati per profitto, spesso senza il tuo consenso informato. Incogni ti aiuta a fermare questo abuso, rendendo semplice il processo di opt-out. Copertura completa: Incogni non si limita a rimuovere i tuoi dati da alcuni broker. Che si tratti di mitigazione dei rischi, reclutamento, ricerca persone, finanza o marketing, Incogni copre tutti i tipi di broker.

