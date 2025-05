Bitdefender Business: sicurezza avanzata per PMI con il 30% di sconto

Per le piccole e medie imprese che cercano una protezione informatica solida ed evoluta, Bitdefender Business si presenta come una soluzione professionale ed efficace. Progettato per contrastare ransomware, phishing e minacce informatiche complesse, il software offre una difesa completa e personalizzabile, gestibile da una console centralizzata che consente di adattare facilmente la protezione alle esigenze dell’azienda, con l’aggiunta di endpoint, moduli extra e aggiornamenti.

La scontistica attuale del 30% rende questa suite ancora più vantaggiosa: il prezzo finale dipende dal numero di dispositivi che si desidera proteggere. Un’offera davvero da non lasciarsi scappare, ma prima vediamo quali sono le funzionalità di Bitdefender Business.

Cosa offre Bitdefender Business

Bitdefender integra tecnologie di machine learning, analisi comportamentale e monitoraggio costante, agendo in modo proattivo attraverso funzioni come interruzione dei processi dannosi, isolamento delle minacce e ripristino delle modifiche apportate da software malevoli.

Uno dei principali punti di forza è la difesa dai ransomware, anche da quelli mai identificati prima. Il sistema riconosce immediatamente i tentativi di crittografia sospetti e blocca l’attacco prima che possa compromettere i dati.

Bitdefender è anche in grado di identificare malware “fileless” ancora prima dell’esecuzione, prevenendo attacchi che sfuggono alle soluzioni tradizionali. Le funzionalità anti-phishing e anti-frode proteggono da truffe online e furti di identità, mentre il motore anti-exploit rileva e neutralizza in tempo reale i tentativi di sfruttare falle nei software o nei sistemi operativi.

Oltre alla protezione dei dati, Bitdefender tutela anche i processi critici di sistema, impedendo accessi non autorizzati o manipolazioni da parte di cybercriminali.

In sintesi, Bitdefender GravityZone Small Business Security è una suite di sicurezza completa, affidabile e ora disponibile con un forte sconto del 30%. Per scoprire tutti i dettagli dell’offerta e attivare il piano, basta visitare il sito ufficiale di Bitdefender.