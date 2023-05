BASTANO 18 EURO per il Power Bank potentissimo e ULTRA SOTTILE

Che siate in viaggio, o semplicemente fuori casa per lavoro, non dovrete più preoccuparvi di rimanere con lo smartphone senza carica. Basterà avere a portata di mano il potentissimo Power Bank marcato INIU, oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto super conveniente del 31%.

Lo strumento leggero e ultrasottile è disponibile a soli 18 euro, anziché 26 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Insomma, un dispositivo del genere è utilissimo in ogni momento quindi non perdete tempo e cogliete la mega promozione a volo!

Power Bank INIU: super potenza e massima leggerezza

Con il Power Bank INIU non dovrete mai più preoccuparvi: sia smartphone che altri piccoli dispositivi elettronici non rimarranno mai a secco di energia.

Il dispositivo è potente e super veloce, basti pensare che la ricarica rapida 3A alimenta l’iPhone fino al 78% in solo un’ora. In più identifica e soddisfa la velocità ideale di qualsiasi dispositivo, fornendo una doppia carica rispetto ai caricatori tradizionali.

Diversamente dai caricatori tradizionali che ricaricano solo tramite la porta USB, questo modello può caricare direttamente tutti i dispositivi con i cavi USB-C. In più la sicurezza è sempre garantita grazie al sistema SmartProtect a 15 strati che evita il rischio di surriscaldamento e danni alla batteria dei dispositivi in carica.

Il caricatore ha uno spessore di 0,5 pollici quindi risulta anche leggerissimo e ultra sottile: in questo modo è possibile trasportarlo ovunque conservandolo in qualsiasi borsa o direttamente in tasca. Che siate in viaggio o in giro per la città, lo strumento non vi darà mai nessun ingombro!

Ad oggi il potentissimo Power Bank marcato INIU è in offerta speciale su Amazon con uno sconto super conveniente del 31%. Lo strumento leggero e ultrasottile è disponibile a soli 18 euro, anziché 26 euro, compresa spedizione gratuita. Gli articoli stanno andando a ruba quindi non c’è tempo da perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.