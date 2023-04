BASTANO 18 EURO per il Power Bank ultra sottile e potente

Finalmente non dovrete più preoccuparvi di rimanere improvvisamente con il cellulare scarico, magari durante un lungo viaggio o un’intera giornata fuori casa. Basterà portare con voi il Power bank marcato INIU, oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto incredibile del 31%.

L’accessorio utilissimo e super versatile è disponibile a soli 18 euro, anziché 26 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro disponibili. In più, procedendo con l’ordine, avrete accesso ad un’ulteriore promozione che vi permetterà di sfruttare un aggiuntivo coupon di sconto del 20%. Una promozione del genere è davvero conveniente quindi non c’è tempo da perdere, approfittatene il prima possibile!

Power bank INIU: tutta l’energia che vuoi quando vuoi

Il Power bank marcato INIU è realizzato in materiali di altissima qualità e garantisce le massime prestazioni in qualsiasi occasione.

Diversamente dagli altri che ricaricano solo tramite la porta USB-C, INIU può caricare direttamente tutti i dispositivi con i cavi USB-C avendo una porta sia ingresso che uscita. Il corpo sottilissimo da 0,5 pollici racchiude una batteria da 10.000 mAh: potrete portarlo con voi in borsa o semplicemente in tasca e stare tranquilli anche per un intero weekend.

I tempi di ricarica sono rapidissimi tanto da garantire una doppia carica rispetto ai caricatori da 2,1A. Basti pensare che la ricarica rapida 3A alimenta l’iPhone fino al 78% in solo un’ora.

Questo caricabatteria garantisce anche la massima sicurezza durante il suo utilizzo grazie al sistema SmartProtect a 15 strati di INIU che elimina qualsiasi ricarica anormale evitando il rischio di surriscaldamento e danni alla batteria di qualsiasi dispositivo.

Ad oggi il Power bank marcato INIU è in offerta bomba su Amazon con uno sconto incredibile del 31%. L’accessorio utilissimo e super versatile è disponibile a soli 18 euro, anziché 26 euro, compresa spedizione gratuita. Correte a fare il vostro ordine, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.