Batteria della ISS sfonda il tetto di una casa

All’inizio di marzo, un gruppo di batterie esauste della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è entrato nell’atmosfera terrestre. Purtroppo il pallet non è bruciato completamente. Un pezzo di batteria ha sfondato il tetto e due piani dell’abitazione di Alejandro Otero a Naples (Florida). Chi pagherà le spese di riparazione?

Il pallet è stato rilasciato dal braccio robotico della ISS nel 2021. Il rientro è avvenuto in maniera incontrollata. La maggioranza della “spazzatura” (oltre 2,6 tonnellate) è bruciata nell’atmosfera. L’astronomo Jonathan McDowell ha scritto su X che il pallet è rientrato nell’atmosfera lo scorso 8 marzo sul Golfo del Messico tra Cancun e Cuba.

Un portavoce del Johnson Space Center aveva comunicato che nessuna parte sarebbe sopravvissuta al rientro. ESA (Agenzia Spaziale Europea) e vari esperti avevano però evidenziato che alcuni frammenti potevano raggiungere la superficie terrestre, considerate le dimensioni del pallet.

Alejandro Otero ha scritto su X che un pezzo di batteria ha sfondato il tetto e due piani della sua abitazione a Naples (Florida). In casa c’era il figlio che fortunatamente non è stato colpito. L’arrivo del detrito è stato registrato da una videocamera di sicurezza Nest circa 5 minuti dopo l’orario di rientro comunicato dallo US Space Command.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

— Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024