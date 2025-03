Beats Fit Pro a -90€: cancellazione del rumore o del prezzo?

Beats Fit Pro al prezzo minimo storico meritano senza dubbio una segnalazione su queste pagine. Sono gli auricolari true wireless progettati dall’azienda di Dr. Dre, con cancellazione del rumore e dal design che mantiene una perfetta aderenza, accompagnando ogni movimento durante l’intera giornata. Oggi li puoi trovare in sconto di 90 euro grazie a un’offerta dedicata da parte di Amazon.

L’offerta di Amazon sugli auricolari Beats Fit Pro

Studiati per garantire il massimo del comfort, sono dotati di comode alette di sicurezza flessibili che si adattano all’orecchio, con copriauricolari in silicone disponibili in tre misure. Supportano l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un’esperienza avvolgente in ogni situazione. I controlli touch sul lato, inoltre, permettono di regolare volume, modalità di ascolto e chiamate con un semplice tocco. Arrivano a un’autonomia di 24 ore grazie alla custodia di ricarica, integrano il chip Apple A1 e la compatibilità è garantita con tutti i dispositivi, anche quelli Android, grazie alla connettività Bluetooth. Scopri di più nella descrizione completa.

Lo sconto di oggi ti permette di risparmiare 90 euro sul listino ufficiale e di acquistare gli auricolari true wireless Beats Fit Pro al prezzo finale di soli 159 euro, il più basso di sempre da quando sono in vendita. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci tra Grigio salvia (visibile in queste immagini), Bianco, Nero e Viola ametista, la spesa non cambia.

La disponibilità è immediata con vendita e spedizione gestite direttamente da Amazon, senza intermediari. Se li ordini adesso arriveranno a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È un’offerta che anticipa la Festa delle Offerte di Primavera che andrà in scena sull’e-commerce da 25 al 31 marzo.