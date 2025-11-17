 Beats Solo 4 spezzate nel prezzo: audio SPAZIALE e 50h di autonomia
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Beats Solo 4 spezzate nel prezzo: audio SPAZIALE e 50h di autonomia

Le Beats Solo 4 sono disponibili in quattro colorazioni diverse e ti catapultano nel mezzo di un concerto ad ogni utilizzo.
Beats Solo 4 spezzate nel prezzo: audio SPAZIALE e 50h di autonomia
Tecnologia
Le Beats Solo 4 sono disponibili in quattro colorazioni diverse e ti catapultano nel mezzo di un concerto ad ogni utilizzo.

Cuffioni Bluetooth di ultima generazione? Le Beats Solo 4 sono quelle che hai sempre desiderato. Disponibili in quattro colorazioni differenti, una volta che le indossi vieni catapultato in un mondo unico e con audio spaziale personalizzato. Comodi, pratici e con 50 ore di energia dalla loro parte. Impossibile da perdere soprattutto quando le acquisti a metà prezzo, letteralmente.Comprale subito a soli 113 euro invece che a 229,95 euro su Amazon grazie allo sconto del 51%.

Le Beats Solo 4 sono cuffie che non lasciano dubbi sul da farsi. Indossale per sentirti a un concerto con ogni brano che lanci in riproduzione. Tra le più amate di sempre e per ovvi motivi: sono di qualità e senza difetti. Indossale e regolale con il loro archetto leggero e allungabile. I padiglioni sono morbidi e avvolgono le tue orecchie per una morbidezza celestiale che anche dopo lunghe ore, non ti provoca alcun fastidio. Ovviamente le abbini sia ad Android che iOS oppure a tutti gli altri dispositivi che possiedi con la loro connettività Bluetooth avanzata. Connessioni stabili, a bassa latenza di grande qualità.

Beats Solo 4 - Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia - Nero e oro

Beats Solo 4 – Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia – Nero e oro

113,00229,95€-51%
Vedi l’offerta

La caratteristica di punta? L’audio spaziale personalizzato. Praticamente è come se venissi circondato dalla musica su tutti i fronti. Questo effetto è reso possibile dai 64 altoparlanti integrati. In questo modo i bassi sono possenti ma anche i toni alti e i toni medi non vengono lasciati da parte. C’è anche il rilevamento della posizione della testa in modo che l’audio sia sempre sul pezzo anche quando ti muovi, adattandosi alle circostanze. Con 50 ore di autonomia e ricarica rapida che in soli 10 minuti ti offre 5 ore di ascolto extra, non ci sono limiti. Sai, nel caso puoi utilizzare il cavo audio da 3,5mm per utilizzare in modalità cablata e non preoccuparti mai della batteria residua.

Con Beats Solo 4 alle orecchie, il suono è tutto da scoprire. Approfitta del 51% di sconto su Amazon e comprale subito a soli 113 euro invece che a 229,95 euro.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Approfitta della Settimana del Black Friday con tantissime offerte su Amazon

Approfitta della Settimana del Black Friday con tantissime offerte su Amazon
Le Cuffie Baseus Bowie MF1 Bluetooth sono tue a metà prezzo su Amazon: 21€!

Le Cuffie Baseus Bowie MF1 Bluetooth sono tue a metà prezzo su Amazon: 21€!
Continua il 40% di SCONTO su Amazon Haul acquistando 2 prodotti

Continua il 40% di SCONTO su Amazon Haul acquistando 2 prodotti
App IO mostra già il Bonus elettrodomestici: eccolo

App IO mostra già il Bonus elettrodomestici: eccolo
Approfitta della Settimana del Black Friday con tantissime offerte su Amazon

Approfitta della Settimana del Black Friday con tantissime offerte su Amazon
Le Cuffie Baseus Bowie MF1 Bluetooth sono tue a metà prezzo su Amazon: 21€!

Le Cuffie Baseus Bowie MF1 Bluetooth sono tue a metà prezzo su Amazon: 21€!
Continua il 40% di SCONTO su Amazon Haul acquistando 2 prodotti

Continua il 40% di SCONTO su Amazon Haul acquistando 2 prodotti
App IO mostra già il Bonus elettrodomestici: eccolo

App IO mostra già il Bonus elettrodomestici: eccolo
Paola Carioti
Pubblicato il
17 nov 2025
Link copiato negli appunti