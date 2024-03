Beats Solo3 Wireless: Nero o Rosso, il prezzo è ASSURDO!

Non si può negare la fama e la qualità sonora del marchio Beats. Oggi vi presentiamo un’eccezionale offerta sulle cuffie wireless Beats Solo3 nella vibrante colorazione Rossa e nell’elegante colorazione Nera, con uno sconto del 40% che le porta da 229,95 euro a soli 139 euro, avvicinandosi al loro prezzo minimo storico. Non perdete tempo e approfittate di questa opportunità di acquisto.

Caratteristiche principali delle Beats Solo3 Wireless

Le cuffie Beats Solo3 sono rinomate per le loro prestazioni di alta gamma e vantano funzionalità tipiche dei prodotti di punta del mercato. Equipaggiate con il chipset Apple W1, offrono un accoppiamento rapido con iPhone, iPad e altri dispositivi Apple, ma sono compatibili anche con Android. La connettività Bluetooth di Classe 1 garantisce una stabile connessione senza fili. Inoltre, grazie alla cancellazione attiva del rumore, potrete isolare completamente il vostro ascolto, ideale anche durante attività sportive o in ambienti rumorosi.

L’autonomia è un altro punto di forza, con oltre 40 ore di riproduzione continua con una singola carica. La tecnologia “Fast Fuel” consente anche di ottenere 3 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica. Pur essendo ottimizzate per i dispositivi Apple, le Beats Solo3 sono pienamente compatibili con Android e PC di qualsiasi sistema operativo.

A questo punto, cosa state aspettando? A soli 139 euro, queste cuffie sono un vero affare. Non lasciatevelo sfuggire e acquistatele prima che le scorte si esauriscano. Ricordate che con Amazon Prime potrete riceverle comodamente a casa vostra in pochi giorni, senza costi aggiuntivi di spedizione, e con Cofidis avrete la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero.