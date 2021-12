Beelink GK35: la massima versatilità a soli 200 euro

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC, oggi ti proponiamo uno dei migliori dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Beelink GK35, un computer decisamente accessibile e perfetto per le attività quotidiane sia per l’utilizzo professionale che domestico, oggi a soli 200 euro su Amazon.

Mini PC Beelink GK35: caratteristiche tecniche

Ad alimentare il computer ci pensa un processore Intel Celeron J3455, una CPU quad-core con una frequenza massima di 2,3GHz. Ad affiancarla ci pensano 8GB di memoria RAM, mentre per l’archiviazione troviamo un SSD da 256GB naturalmente espandibili. È possibile, infatti, sostituire l’SSD con un M.2 2280 più capiente a cui è possibile aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Parliamo di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale chiaramente, ma ottima per l’uso d’ufficio. È in grado di gestire agevolmente il pacchetto Office per l’elaborazione dei documenti, così come la navigazione. Una perfetta alternativa anche come media center al posto dei tradizionali Box TV per fruire dei contenuti di Netflix, Prime Video o Disney+.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video che consentono di gestire simultaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K. Presente, ovviamente, la porta RJ45 Gigabit LAN per fruire della massima velocità e stabilità di rete grazie alla connessione via cavo. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.0. Nel complesso si tratta di un computer perfetto per chi desidera un alleato versatile, con un ingombro ridotto al minimo indispensabile, affidabile e accessibile.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Beelink GK35 è disponibile su Amazon a soli 203,15 euro per un risparmio di circa 36 euro sul prezzo di listino.